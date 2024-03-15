Українцям нагадали, за яке порушення весною доведеться заплатити чималий штраф

Українцям нагадали про те, що збір березового соку не можна проводити самовільно, для цього потрібно мати спеціальний дозвіл - "лісовий квиток". Інакше порушнику доведеться заплатити чималий штраф.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Гусятинської громади.

Чому не можна самовільно збирати березовий сік

"Березень - час заготівлі корисного i смачного березового соку. Збираючи сік самостійно для власних потреб, громадяни можуть своїми діями спричинити загибель дерева. Зазвичай це стається тому, що люди не зважають на вік дерева, яке вони підсочують, а також на насадження, де це можна робити", - пояснюють експерти.

Через неправильний збір соку, в середині дерева розпочинаються процеси гниття, грибкові захворювання й воно втрачає свої якості, всихає.

Який штраф доведеться заплатити за незаконний збір березового соку

Стаття 10 Закону України "Про рослинний світ" передбачає, що збирання деревинних соків відносять до спеціального використання природних рослинних ресурсів.

"Право заготівлі березового соку мають постійні користувачі лісових угідь (державні та комунальні лісогосподарські підприємства), а також підприємці та фізичні особи, які отримують для цього спеціальний дозвіл - "лісовий квиток", - йдеться у повідомленні.

Такий документ дає право для добування соку у чітко відведених місцях та з дотриманням встановлених правил заготівлі. За недотримання цих вимог порушників чекатиме покарання згідно статті 70 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Заготівля березового соку у межах населеного пункту, на територіях парків, скверів, зелених зон є порушенням, за яке передбачено накладення адміністративного штрафу від 340 грн до 1700 грн.

Крім цього, збирати березовий сік на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду суворо заборонено.