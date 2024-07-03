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Великі чи маленькі? Які кабачки принесуть максимальну користь для здоров'я

Фото: Які кабачки корисні для здоров'я (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Літо - це сезон кабачків, які дуже корисні для організму. За кількістю корисних властивостей кабачок порівнюють з огірком або зеленим листковим салатом.

Кабачки якого розміру треба купувати, щоб вони принесли максимальну користь розкаже РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис кулінарки Дарини Дорошкевич в Instagram.

Що треба знати при виборі кабачків

Дорошкевич розказала, що не можна міряти користь кабачка по вазі. В кожному кабачку приблизно однакова кількість вітамінів, мікроелементів та харчових волокон. Просто в великому - більше води. Тому краще обирати два маленькі кабачки замість 1 великого й отримуємо подвійну порцію користі.

"Якщо зʼїсти ложку цукру - це концентрована солодкість. Якщо ложку цукру розчинити у стакані води - ця рідина буде менш солодка. Тому маленькі кабачки смачніші", - вважає експертка.

Швидкість приготування

Маленькі кабачки не треба очищати від шкірки та насіння. А великі - треба, бо насіння та шкірка жорсткі. Економте час і готуйте з маленьких кабачків, радить Дорошкевич.

"Маленькі кабачки швидше смажаться, з них швидше стікає рідина, швидше готується ікра. Бережіть свої сили", - написала вона.

За словами кулінарки, в багатьох країнах світу великий кабачок - це кормовий кабачок для тварин. Аргументація - текстура кабачка стає більш ватною і не придатна для споживання людиною.

До речі, кухарі та всі, хто розбираються в смаках, радять обирати кабачки розміром не більше вашої долоні. Знайте, що обирати кабачки та цукіні різних сортів, кольорів, форм - це дуже гарна практика.

 

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