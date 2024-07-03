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Большие или маленькие? Какие кабачки принесут максимальную пользу для здоровья

Фото: Какие кабачки полезны для здоровья (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Лето - это сезон кабачков, которые очень полезны для организма. По количеству полезных свойств кабачок сравнивают с огурцом или зеленым листовым салатом.

Кабачки какого размера нужно покупать, чтобы они принесли максимальную пользу, расскажет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост кулинарки Дарьи Дорошкевич в Instagram.

Что нужно знать при выборе кабачков

Дорошкевич рассказала, что нельзя мерить пользу кабачка по весу. В каждом кабачке примерно одинаковое количество витаминов, микроэлементов и пищевых волокон. Просто в большом – больше воды. Поэтому лучше выбирать два маленьких кабачка вместо 1 большого и получаем двойную порцию пользы.

"Если съесть ложку сахара - это концентрированная сладость. Если ложку сахара растворить в стакане воды - эта жидкость будет менее сладкая. Поэтому маленькие кабачки вкуснее", - считает эксперт.

Скорость приготовления

Маленькие кабачки не нужно очищать от кожуры и семян. А большие - надо, потому что семена и кожура жесткие. Экономьте время и готовьте из маленьких кабачков, советует Дорошкевич.

"Маленькие кабачки быстрее жарятся, из них быстрее стекает жидкость, быстрее готовится икра. Берегите свои силы", – написала она.

По словам кулинарки, во многих странах мира большой кабачок – это кормовой кабачок для животных. Аргументация – текстура кабачка становится более ватной и не пригодна для потребления человеком.

Кстати, повара и все, кто разбираются во вкусах, советуют выбирать кабачки размером не больше вашей ладони. Знайте, что выбирать кабачки и цуккини разных сортов, цветов, форм – это очень хорошая практика.

 

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