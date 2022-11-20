Релігійне свято 20 листопада: що сьогодні треба обов'язково зробити

Яке свято 20 листопада?

У цей день українські предки відзначали день ікони Богородиці Взграння Немовля. Вірили, що саме сьогодні вищі сили подарують бездітній парі дитя, а вже вагітним жінкам - вдалі пологи.

Крім того, 20 листопада згадували мученика Феодота. Віряни вважають, що мученик Феодот є покровителем жіночого рукоділля. У багатьох жінок в цей день заведено займатися вишиванням і ткацтвом.

У народі Феодота називають "льодостав", тому що в цей день водойми починає покривати лід. Раніше по льоду на воді в Федотів день ворожили на погоду.

Прикмети на день Феодота

Ожеледь на Федота - така погода протримається достатньо довго.

Рясні снігопади - навесні буде сильна повінь.

Сніг лягає на вологу землю - жито добре вродить.

Якщо жінка вагітна, то в цей день їй варто бути особливо доброзичливою і лагідною, проводити час в молитві та роздумах про своє здоров'я - тоді дитина буде здоровою і щасливою.

Все те, про що в цей день думає вагітна, за прикметами, переноситься на дитину.

Не можна 20 листопада плести, але зате можна ткати та прясти.

Галки кричать неспокійно - на наступний день варто очікувати снігопад.

Якщо цього дня на річках лід, рибалки виходили на водойми (фото: Freepik)

Що не можна робити сьогодні?

Відганяйте цього дня погані думки, особливо якщо носите під серцем дитинку. Усе, про що в цей день думає вагітна - переноситься на немовля. Помисли повинні бути чистими та добрими.

Вагітній жінці цього дня не можна перекушувати на ходу, адже дитина буде неспокійною.

Жінці, яка чекає народження немовлята не варто лінуватися та проводити весь день у ліжку. Якщо вагітна жінка буде багато спати та лінуватися, дитина буде такою ж ледачою.

Традиції 20 листопада

Натомість на Феодота варто займатися рукоділлям, крім плетіння. На Русі особливо вмілим майстриням 20 листопада замовляли зшити святковий одяг.

Цей день вважали початком зими, тому що на річках утворювався лід. Чоловіки виходили до річок у пошуках місць для риболовлі. Більш того, замерзання річок і озер обіцяло не тільки хорошу риболовлю, а й подорожі.

Кого треба сьогодні працювати?

Окрім великих і важливих релігійних свят, 20 листопада відзначають Всесвітній день пам'яті жертв ДТП, Всесвітній день дитини та Всесвітній день відмови від куріння.

А з днем ангела не забудьте привітати Єлизавету, Кирила, Олександра, Олексія, Богдану, Валерія, Василя, Георгія, Григорія, Миколу, Павла та Федора.