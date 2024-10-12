"Велике нещастя" Сатурна. Що обіцяє астрологічний прогноз на 12 жовтня та як не наробити помилок

Прогноз астропогоди на 12 жовтня

Період для стоматологічних втручань буде несприятливим. Але ця субота - один з найкращих днів жовтня для:

нових справ і важливих рішень

оформлення важливих угод та торгівельних операцій

початку великого будівництва

початку далеких подорожей

відряджень

нових контактів

хірургічних втручань і відвідування перукарні.

"Уникайте конфліктів, генеруйте лише позитивні емоції. Не можна проявляти жадібність, корисливість і поверховість. Уникайте сексуальних контактів", - порадила астролог.

"Невикористана енергія призведе до послаблення імунітету та виникнення захворювань. На період після 16:35 не треба планувати великих інтелектуальних і фізичних навантажень. А до 16:35 життєві сили в організмі людини можуть почати фонтанувати", - додала вона.

Спрямуйте ці сили на зміцнення стосунків у родині, прибирання житла. Головний девіз дня, зазначила Соловйова, такий: творення в усіх сенсах.

Цього дня завершуйте судові справи, вирішуйте конфлікти. Ця субота - період рівноваги, гармонії, щедрості, оптимізму. Сприятливий час для творчості.

Гороскоп на 12 жовтня (ілюстрація: GettyImages)

Астролайфхаки на суботу

12 жовтня - день Сатурна, планети мудрості, обмежень, обов’язків, часу, відповідальності, законів, подолання труднощів, порядку та карми. Астрологи ще називають його "великим нещастям".

Астролог нагадала, що Сатурн щедро винагороджує тих, хто гідно проходить випробування. І зараз ця планета знаходиться у ретроградному русі.

Збалансувати дію Сатурна можна чесними словами та вчинками, турботою та працею. Приділіть час домашнім справам, самовдосконаленню, дотримуйтесь режиму, дбайливо, з повагою ставтесь до свого та чужого часу.