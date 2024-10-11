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Вихідні почнуться з радісних новин. Карти Таро обіцяють щасливу суботу цим знакам Зодіаку

П'ятниця 11 жовтня 2024 21:01
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Вихідні почнуться з радісних новин. Карти Таро обіцяють щасливу суботу цим знакам Зодіаку Яким знакам Зодіаку пощастить у суботу (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Вже 12 жовтня, цієї суботи, представникам чотирьох знаків Зодіаку фантастично пощастить. Для них вихідні почнуться з класних подій та гарних звісток.

Яким знакам Зодіаку пощастить вже 12 жовтня, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Tarot.

Близнюки

Карти Таро обіцяють вам відверту розмову з людиною, яку ви дуже любите і цінуєте. І все залежить від того, як вона закінчиться. Ви отримаєте шанси на примирення та вирішення всіх спірних ситуацій. І якщо ви скористаєтеся цією можливістю, то субота залишиться у вашій пам'яті як щасливий день.

Овен

Будьте готові до того, що вже 12 жовтня ви відчуєте величезну силу. Розпоряджайтеся нею дуже обережно, не дозволяйте собі впадати у крайнощі. І якщо ви зумієте утримати баланс, все складеться якнайкраще.

Діва

Не варто ризикувати та грати з долею. Ця субота точно не для небезпечних пригод. Карти Таро радять вам залягти на дно. Надвечір ви зможете почути класні новини, які стануть знаком того, що ваше життя налагоджується.

Водолій

У суботу на вас чекають несподівані зустрічі. Настав час струсити з себе пил і почати вчитися радіти життю. Карти Таро радять вам не чекати на зміни, знайдіть своє щастя вже зараз. День буде цікавим і радісним, насолоджуйтеся ним.

До речі, ми вже розповідали, яким знакам Зодіаку потрібно носити золото.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, що ретроградний Юпітер кардинально змінить життя трьох знаків Зодіаку.

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