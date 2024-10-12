"Большое несчастье" Сатурна. Что обещает астрологический прогноз на 12 октября и как не совершить ошибки

Прогноз астропогоды на 12 октября

Период для стоматологических вмешательств будет неблагоприятным. Но эта суббота - один из лучших дней октября для:

новых дел и важных решений

оформление важных сделок и торговых операций

начала большого строительства

начала дальних путешествий

командировок

новых контактов

хирургических вмешательств и посещения парикмахерской.

"Избегайте конфликтов, генерируйте только положительные эмоции. Нельзя проявлять алчность, корыстность и поверхностность. Избегайте сексуальных контактов", - посоветовала астролог.

"Неиспользованная энергия приведет к ослаблению иммунитета и возникновению заболеваний. На период после 16:35 не нужно планировать большие интеллектуальные и физические нагрузки. А до 16:35 жизненные силы в организме человека могут начать фонтанировать", - добавила она.

Направьте эти силы на укрепление отношений в семье, уборку жилья. Главный девиз дня, отметила Соловьева, таков: творение во всех смыслах.

В этот день завершайте судебные дела, решайте конфликты. Эта суббота - период равновесия, гармонии, щедрости, оптимизма. Благоприятное время для творчества.

Гороскоп на 12 октября (иллюстрация: GettyImages)

Астролайфхаки на субботу

12 октября - день Сатурна, планеты мудрости, ограничений, обязанностей, времени, ответственности, законов, преодоления трудностей, порядка и кармы. Астрологи еще называют его "большим несчастьем".

Астролог напомнила, что Сатурн щедро вознаграждает тех, кто достойно проходит его испытания. И сейчас эта планета находится в ретроградном движении.

Сбалансировать действие Сатурна можно честными словами и поступками, заботой и трудом. Уделите время домашним делам, самосовершенствованию, соблюдайте режим, бережно, с уважением относитесь к своему и чужому времени.