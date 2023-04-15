На Великдень Землю накриє магнітна буря: чи вплине вона на свято

У середині квітня українці можуть відчути погіршення самопочуття або зміни настрою, і все через вплив магнітної бурі. Однак якщо до цього підготуватися, то можна й зовсім не відчути наслідків.
Коли відбудеться явище та як полегшити цей період для себе - читайте нижче в матеріалі Styler.
Сонячні спалахи відбуваються щомісяця та є різними за своєю силою. У квітні магнітна буря припадає якраз на святкування Великодня, тобто 16-17 квітня.
Вона триватиме всього два дні, а її сила становитиме 4 бали з 10. Таку магнітну бурю класифікують як середню за потужністю.
Скриншот: gismeteo.ua
Це пошкодження магнітного поля Землі, які викликають спалахи на Сонці. Зміни в магнітному полі люди часто відчувають на собі через сфери здоров'я та навіть мобільного зв'язку!
Є ті, хто дуже чутливі до подібних змін у магнітному полі та відчувають найменші коливання.
Вплив магнітних бур проявляється в усіх індивідуально. Дехто може дуже страждати протягом коливань магнітного поля, а хтось почувається, як і раніше. Проте рекомендації самодопомоги універсальні для всіх.
Насамперед потурбуйтеся про правильний сон. Лікарі радять лягати спати за годину до півночі та вставати без будильника.
Не забувайте також про рух: ходіть пішки, плавайте, займайтеся гімнастикою. При цьому не треба надто виснажувати себе в спортзалах різними силовими навантаженнями.
Якщо у вас болить голова, краще відмовтеся від кави та чаю, які містять кофеїн і створюють для організму додатковий стрес. Натомість надайте перевагу трав'яним чаям.
Раніше ми розповідали, як зрозуміти, що голова болить саме від кави.
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