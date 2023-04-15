На Пасху Землю накроет магнитная буря: повлияет ли она на праздник

В середине апреля украинцы могут почувствовать ухудшение самочувствия или смены настроения, и все из-за влияния магнитной бури. Однако если к этому подготовиться, можно и вовсе не почувствовать последствий.
Когда произойдет явление и как облегчить этот период для себя - читайте ниже в материале Styler.
Солнечные вспышки происходят ежемесячно и являются разными по своей силе. В апреле магнитная буря приходится как раз на празднование Пасхи, то есть 16-17 апреля.
Она продлится всего два дня, а ее сила составит 4 балла из 10. Такую магнитную бурю классифицируют как среднюю по мощности.
Скриншот: gismeteo.ua
Это повреждение магнитного поля Земли, вызывающих вспышки на Солнце. Изменения в магнитном поле люди часто ощущают на себе из-за сфер здоровья и даже мобильной связи!
Есть те, кто очень чувствителен к подобным изменениям в магнитном поле и испытывает малейшие колебания.
Воздействие магнитных бурь проявляется у всех индивидуально. Некоторые могут очень страдать в течение колебаний магнитного поля, а кто-то чувствует себя по-прежнему. Однако рекомендации самопомощи универсальны всем.
Прежде всего, позаботьтесь о правильном сне. Врачи советуют ложиться спать за час до полуночи и вставать без будильника.
Не забывайте также о движении: ходите пешком, плавайте, занимайтесь гимнастикой. При этом не нужно слишком истощать себя в спортзалах разными силовыми нагрузками.
Если у вас болит голова, лучше откажитесь от кофе и чая, содержащих кофеин и создающих для организма дополнительный стресс. Вместо этого отдайте предпочтение травяным чаям.
Раньше мы рассказывали, как понять, что голова болит именно от кофе.
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