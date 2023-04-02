Великдень може підірвати здоров'я: в чому загроза і як вберегтися

Почніть день зі здорового сніданку

Один зі способів запобігання переїданню на Великдень - почати день зі здорового сніданку.

Ранковий перекус, багатий на білки та вуглеводи, може допомогти зменшити апетит протягом дня та контролювати кількість їжі, яку ви споживаєте.

Складайте тарілку розумно

Під час застілля важливо уникати переїдання та занадто жирної їжі. Контролюйте свою порцію та віддайте перевагу різноманітним продуктам, щоб отримати достатню кількість поживних речовин.

Наприклад, можна включити до свого обіду салат зі свіжих овочів, рибу або м'ясо з низьким вмістом жиру. Намагайтеся їсти повільно та уважно, щоб відчути ситість та не з’їсти зайвого.

Зменште споживання алкоголю

Православні християни за традицією п'ють на Великдень кагор - червоне солодке міцне вино, що символізує кров Христа. Однак, важливо пам'ятати, що велика кількість алкоголю може бути шкідливою для здоров'я та призвести до переїдання.

Рекомендується споживати алкоголь у помірних кількостях та забезпечити своє тіло достатньою кількістю води, або найкраще, віддати перевагу безалкогольними напоями.

Приготуйте корисні страви

Приготування здорових страв може допомогти знизити калорійність та жирність, зменшити ризик переїдання. Рекомендується використовувати такі способи приготування: запікання, гриль або парування.

Намагайтесь віддавати перевагу свіжим та натуральним інгредієнтам. Наприклад, можна приготувати рибу або м'ясо зі спеціями та овочами на грилі або запекти в духовці з овочами.

"Пам'ятайте, що здорове харчування - це ключ до довгого та щасливого життя. Якщо ви хочете бути повним сил та зберегти своє здоров'я під час святкування, дотримуйтесь рекомендацій щодо помірного споживання алкоголю та приготування корисних страв. Не забувайте також про важливість регулярної фізичної активності та достатнього відпочинку", - порадила Уляна.