Великая суббота 2020: что категорически нельзя делать сегодня

Великая суббота - это последний день поста перед светлым праздником Пасхи
Великая суббота выпадает в 2020 году на 18 апреля. Это последний день Страстной недели перед светлым праздником Воскресения Христова. Именно в этот день заканчивается Великий пост.
18 апреля – это суббота Страстной седмицы, посвященная воспоминанию погребения и пребывания во гробе тела Иисуса Христа и сошествия Христа во ад, она является также приготовлением к Пасхе – Воскресению Христа, которое празднуется в ночь с субботы на воскресенье.
Службы Великой субботы сохранили ряд характерных черт раннехристианского богослужения, и ряд литургических особенностей этого дня прослеживается уже в памятниках IV века.
По традиции Православной Церкви день Великой Субботы начинается с вечера – чином утрени: посреди храма, на возвышении, украшенная цветами, находится икона Христа, лежащего во гробе – святая Плащаница.
Песнопения утреннего канона Великой Субботы славят Христа, Своею смертью победившего смерть.
По обычаю важнейших постных дней литургия совершается после вечерни (как в Великий четверг, навечерия Рождества Христова и Богоявления).
Ранее мы писали о том, что нужно успеть сделать украинцам на неделе перед Пасхой, которую еще называют Белой или Чистой неделей.