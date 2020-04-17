Молитва на Великую субботу для внутренней гармонии

Молитва на Святую субботу (Коллаж РБК-Украина)

Страстная суббота считается временем внутренней гармонии, умиротворения и ожидания Пасхи

Великая Суббота — это последний день перед светлым праздником Пасхи. Для православных христиан Великая Суббота — и скорбный, и радостный день. Христос еще лежит в гробу, еще не настало Воскресение, но уже все наполнено предпасхальной радостью. В этот день христиане воспоминают телесное погребение Иисуса Христа и сошествие Его во ад.

"Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав". (Трижды). "Воскресение Христово видевше, поклонимся святому Господу Иисусу, Единому безгрешному. Кресту Твоему покланяемся, Христе, и святое воскресение Твое поем и славим: Ты бо еси Бог наш, разве Тебе иного не знаем, имя Твое именуем". "Приидите вси вернии, поклонимся святому Христову воскресению: се бо прииде Крестом радость всему миру. Всегда благословяще Господа, поем воскресение Его: распятие бо претерпев, смертию смерть разруши". (Трижды).

Страстная суббота считается временем внутренней гармонии, умиротворения и ожидания светлого праздника Воскрешения Иисуса Христа. Прочитайте Тропарь.

"Благообразный Иосиф, / с Древа снем Пречистое Тело Твое, / плащаницею чистою обвив, и вонями, / во гробе нове покрыв положи.

Слава: Егда снизшел еси к смерти, Животе безсмертный, / тогда ад умертвил еси блистанием Божества. / Егда же и умершия от преисподних воскресил еси, / вся Силы Небесныя взываю: / Жизнодавче, Христе Боже наш, слава Тебе.

И ныне: Мироносицам женам при гробе представ, Ангел вопияше: / мира мертвым суть прилична, / Христос же истления явися чуждь".

Ранее мы писали о том, что нужно успеть сделать украинцам на неделе перед Пасхой, которую еще называют Белой или Чистой неделей.