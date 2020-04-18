Велика субота 2020: що категорично не можна робити сьогодні

Велика субота випадає на 18 квітня (Колаж РБК-Україна)

Велика субота - це останній день посту перед світлим святом Великодня

Велика субота випадає в 2020 році на 18 квітня. Це останній день Страсного тижня перед світлим святом Воскресіння Христового. Саме в цей день закінчується Великий піст.

18 квітня – це субота Страсної седмиці, присвячена спогадам поховання та перебування у гробі тіла Ісуса Христа і зішестя Христа в пекло, вона є також приготуванням до Великодня – Воскресіння Христа, яке святкується в ніч з суботи на неділю.

Служби Великої суботи зберегли ряд характерних рис ранньохристиянського богослужіння, і ряд літургійних особливостей цього дня простежується вже в пам'ятках IV століття.

За традицією Православної Церкви день Великої Суботи починається з вечора – чин утрені: посеред храму, на узвишші, прикрашена квітами, знаходиться ікона Христа, що лежить у гробі – свята Плащаниця.

Співи ранкового канону Великої Суботи славлять Христа, який Своєю смертю переміг смерть.

За звичаєм найважливіших пісних днів літургія звершується після вечерні (як у Великий четвер, навечір'я Різдва Христового та Богоявлення).

Що категорично не можна робити в Страсну суботу:

Не можна розговлятися з трьох годин ночі суботи і до ранку неділі;

Не можна їсти приготовану їжу на вогні.

Не можна пити спиртне (тим, хто у Велику п'ятницю дотримувався суворого посту і був тільки на хлібі і воді, можна випити трохи червоного вина для підтримки сил);

Не можна сміятися, танцювати і співати;

Не вступати в близькість з чоловіком;

Не можна займатися риболовлею або полювати;

Не можна робити прибирання в будинку, прасувати і прати речі;

Не можна митися;

Не можна працювати на городі

Не можна займатися рукоділлям.

Утримайтеся від будь-якої фізичної роботи.

Що можна робити у Велику суботу:

Господині в Страсну суботу завжди фарбували яйця і пекли кпаски. Найпоширенішим кольором для фарбування яєць вважається червоний.

Також в суботу перед Великоднем обов'язково потрібно роздати милостиню всім нужденним, яких ви зустрінете на своєму шляху. Також можна зробити родичам та близьким великодні подарунки.

Раніше ми писали про те, що потрібно встигнути зробити українцям на тижні перед Великоднем, яку ще називають Білим або Чистим тижнем.