Велика субота 2020: що категорично не можна робити сьогодні

Велика субота - це останній день посту перед світлим святом Великодня
Велика субота випадає в 2020 році на 18 квітня. Це останній день Страсного тижня перед світлим святом Воскресіння Христового. Саме в цей день закінчується Великий піст.
18 квітня – це субота Страсної седмиці, присвячена спогадам поховання та перебування у гробі тіла Ісуса Христа і зішестя Христа в пекло, вона є також приготуванням до Великодня – Воскресіння Христа, яке святкується в ніч з суботи на неділю.
Служби Великої суботи зберегли ряд характерних рис ранньохристиянського богослужіння, і ряд літургійних особливостей цього дня простежується вже в пам'ятках IV століття.
За традицією Православної Церкви день Великої Суботи починається з вечора – чин утрені: посеред храму, на узвишші, прикрашена квітами, знаходиться ікона Христа, що лежить у гробі – свята Плащаниця.
Співи ранкового канону Великої Суботи славлять Христа, який Своєю смертю переміг смерть.
За звичаєм найважливіших пісних днів літургія звершується після вечерні (як у Великий четвер, навечір'я Різдва Христового та Богоявлення).
Раніше ми писали про те, що потрібно встигнути зробити українцям на тижні перед Великоднем, яку ще називають Білим або Чистим тижнем.