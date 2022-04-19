Великая среда: что строго запрещено делать, самый большой грех этого особого дня

20 апреля отмечается Великая среда, которая является особым днем накануне Пасхи. Верующие вспоминают печальное событие - измену Иудой за 30 серебряных монет Иисуса Христа, а также раскаяние Марии Магдалины.
Что можно и нельзя делать в этот день - читайте ниже в материале Styler.
В этот день очень большим грехом считается предательство.
Традиционно в Великую среду посещают церковную службу и совершают вечернюю исповедь, на которой раскаиваются в своих грехах. Особенно те, кто совершил предательство.
В доме проводят уборку и проветривание, моют пол. Готовят продукты для приготовления пасок и крашеных яиц.
В среду стоит покупать яйца, считается, что так они будут дольше храниться. Вечером можно ставить опару на паски.
Не стоит забывать о Великом посте. В этот день разрешена только сухая пища без масла: фрукты, орехи, овощи, сухофрукты, мед. Можно не отказываться от растительного масла.
Считалось, что талая вода в Великую среду становится целебной. Ее смешивали с прошлогодней солью и окропляли этой смесью животных, чтобы защитить от болезней. Обливались водой и сами, такую воду нельзя было вытирать, она должна высохнуть сама.
Ранее женщинам в этот день категорически запрещалось даже громко разговаривать, не говоря уже о смехе, шутках и пении.
Напомним, мы писали, какие ошибки нельзя допускать при приготовлении паски.