Велика середа: що суворо заборонено робити, найбільший гріх цього особливого дня

20 квітня відзначається Велика середа, яка є особливим днем напередодні Великодня. Віряни згадують сумну подію - зраду Іудою за 30 срібних монет Ісуса Христа, а також каяття Марії Магдалини.
Що можна і не можна робити в цей день - читайте нижче в матеріалі Styler.
У цей день дуже великим гріхом вважається зрада.
Традиційно у Велику середу відвідують церковну службу і здійснюють вечірню сповідь, на якій каються у своїх гріхах. Особливо ти, хто вчинив зраду.
У будинку проводять прибирання і провітрювання, миють підлогу. Готують продукти для приготування пасок і фарбованих яєць.
У середу варто купувати яйця, вважається, що так вони будуть довше зберігатися. Увечері можна ставити опару на паски.
Не варто забувати про Великий піст. У цей день дозволена тільки суха їжа без олії: фрукти, горіхи, овочі, сухофрукти, мед. Можна не відмовлятися від рослинної олії.
Вважалося, що тала вода у Велику середу стає цілющою. Її змішували з торішньою сіллю і окропляли цією сумішшю тварин, щоб захистити від хвороб. Обливалися водою і самі, таку воду не можна було витирати, вона повинна була висохнути сама.
Раніше жінкам в цей день категорично заборонялося навіть голосно розмовляти, не кажучи вже про сміх, жарти і співі.
Нагадаємо, ми писали, які помилки не можна допускати при приготуванні паски.