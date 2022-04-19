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Великая среда: что строго запрещено делать, самый большой грех этого особого дня

Новина українською →
Вторник 19 апреля 2022 17:01
Великая среда: что строго запрещено делать, самый большой грех этого особого дня Фото: Великая среда 2022 (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

20 апреля отмечается Великая среда, которая является особым днем накануне Пасхи. Верующие вспоминают печальное событие - измену Иудой за 30 серебряных монет Иисуса Христа, а также раскаяние Марии Магдалины.

Что можно и нельзя делать в этот день - читайте ниже в материале Styler.

В этот день очень большим грехом считается предательство.

Что можно делать сегодня

Традиционно в Великую среду посещают церковную службу и совершают вечернюю исповедь, на которой раскаиваются в своих грехах. Особенно те, кто совершил предательство.

В доме проводят уборку и проветривание, моют пол. Готовят продукты для приготовления пасок и крашеных яиц.

В среду стоит покупать яйца, считается, что так они будут дольше храниться. Вечером можно ставить опару на паски.

Не стоит забывать о Великом посте. В этот день разрешена только сухая пища без масла: фрукты, орехи, овощи, сухофрукты, мед. Можно не отказываться от растительного масла.

Считалось, что талая вода в Великую среду становится целебной. Ее смешивали с прошлогодней солью и окропляли этой смесью животных, чтобы защитить от болезней. Обливались водой и сами, такую воду нельзя было вытирать, она должна высохнуть сама.

Что нельзя делать в большую среду

  • Шумно веселиться, устраивать пирушки, есть мясо и пить алкоголь, проводить гадания и увлекаться азартными играми.
  • Заниматься тяжелым трудом.
  • Отказывать людям в помощи.
  • Ссориться с родными и близкими, ругаться матом, думать о плохом.
  • Посещать развлекательные мероприятия, петь, танцевать.
  • Рубить дрова, шить, вязать и вышивать.

Ранее женщинам в этот день категорически запрещалось даже громко разговаривать, не говоря уже о смехе, шутках и пении.

Напомним, мы писали, какие ошибки нельзя допускать при приготовлении паски.

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