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Велика середа: що суворо заборонено робити, найбільший гріх цього особливого дня

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Вівторок 19 квітня 2022 17:01
Велика середа: що суворо заборонено робити, найбільший гріх цього особливого дня Фото: Велика середа 2022 (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

20 квітня відзначається Велика середа, яка є особливим днем напередодні Великодня. Віряни згадують сумну подію - зраду Іудою за 30 срібних монет Ісуса Христа, а також каяття Марії Магдалини.

Що можна і не можна робити в цей день - читайте нижче в матеріалі Styler.

У цей день дуже великим гріхом вважається зрада.

Що можна робити сьогодні

Традиційно у Велику середу відвідують церковну службу і здійснюють вечірню сповідь, на якій каються у своїх гріхах. Особливо ти, хто вчинив зраду.

У будинку проводять прибирання і провітрювання, миють підлогу. Готують продукти для приготування пасок і фарбованих яєць.

У середу варто купувати яйця, вважається, що так вони будуть довше зберігатися. Увечері можна ставити опару на паски.

Не варто забувати про Великий піст. У цей день дозволена тільки суха їжа без олії: фрукти, горіхи, овочі, сухофрукти, мед. Можна не відмовлятися від рослинної олії.

Вважалося, що тала вода у Велику середу стає цілющою. Її змішували з торішньою сіллю і окропляли цією сумішшю тварин, щоб захистити від хвороб. Обливалися водою і самі, таку воду не можна було витирати, вона повинна була висохнути сама.

Що не можна робити у Велику середу

  • Шумно веселитися, влаштовувати гулянки, їсти м'ясо і пити алкоголь, Проводити ворожіння і захоплюватися азартними іграми.
  • Займатися важкою працею.
  • Відмовляти людям у допомозі.
  • Сваритися з рідними і близькими, лаятися матом, думати про погане.
  • Відвідувати розважальні заходи, співати, танцювати.
  • Рубати дрова, шити, в'язати і вишивати.

Раніше жінкам в цей день категорично заборонялося навіть голосно розмовляти, не кажучи вже про сміх, жарти і співі.

Нагадаємо, ми писали, які помилки не можна допускати при приготуванні паски.

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