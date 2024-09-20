"Велика втрата". Помер зірка "Ліги сміху"

"Велика втрата в лігосмішній родині. Пішов із життя Юра Рябченко - актор та автор команди "Ніколь Кідман", "Луганська збірна", "Другой Мир", "До Лампочки" (СНУ Луганськ), "СНУки" (СНУ Луганськ), великий талант і просто хороша людина", - написала Царенко.

Юрій Рябченко (фото: instagram.com/ryabchenko_yurka)

Причини смерті артиста вона не розкрила. Втім, у дописі йдеться про те знайомих та друзів Юрія просять підтримати збір на поховання та допомогу його рідним.



"Всі гроші підуть на поховання та його родичам, які зараз знаходяться в Луганській області. Інформація з приводу церемонії поховання буде згодом. Світла пам’ять. Спочивай з миром, друже", - додала Царенко.





Помер зірка "Ліги сміху" (скріншот)

Що відомо про Рябченка

Свою кар'єру він почав ще багато років. Рябченко небагато розповідав про себе у соцмережах. Більшість його дописів - про роботу, виступи в "Лізі сміху" та гумор.

Він починав з виступів у складі команд "ПУПОК" та "Chili", а потім став фронтменом "Ніколь Кідман". Окрім цього, гуморист працював над іншими проектами.

Юрій Рябченко помер (фото: instagram.com/ryabchenko_yurka)

Після початку повномасштабної війни, як видно на його сторінці в Instagram, артист перебував в Україні. Він публікував фото в Києві.