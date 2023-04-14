Велика субота 2023: що строго-настрого заборонено перед Великоднем

Велика, або Страсна, субота - важливий день страсного тижня, присвячений перебуванню Ісуса Христа у гробі і зішестя його у відхлань ("до пекел", але не в пекло у його нинішньому розумінні) для рятування душ померлих. В народі в цей день завершують останні приготування до святкування Великодня.
Що заборонено робити 15 квітня, а що зробити треба - в матеріалі Styler нижче.
Великим гріхом Великої суботи вважаються сварки, конфлікти, злослів'я. У цей день не можна брехати, засуджувати когось, пліткувати, а також відмовляти тим, хто просить про допомогу.
Колись в народі вірили, якщо гуляти і веселитися у Велику суботу, будеш весь рік плакати і сумувати.
Вранці у суботу треба закінчити всі приготування до Великодня. Можна пекти паски, фарбувати яйця, готувати інші страви.
Вважається, що той, хто не спить перед Великоднем усю ніч, буде щасливий весь наступний рік.
В ніч з суботи на неділю у храмах проводять урочисті богослужіння.
В цей день варто допомагати рідним, близьким і навіть стороннім людям, які цього можуть потребувати.
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