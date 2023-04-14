Великая суббота 2023: что строго-настрого запрещено перед Пасхой

Главные запреты Великой субботы

В этот день соблюдают пост: можно есть хлеб, сырые овощи и фрукты, мед, орехи; соблюдают сухоядение - термически обработанную пищу не употребляют. А вот от других видов еды придется удержаться.

Нельзя в Великую субботу употреблять спиртное, шумно веселиться, кричать, петь, развлекаться.

Не стоит купаться, ловить рыбу, охотиться.

Нельзя ходить на кладбище в этот день.

Рукоделие, работа в огороде, саду, трудные домашние дела - все это под запретом в субботу.

Большим грехом Великой субботы считаются ссоры, конфликты, злословие. В этот день нельзя лгать, осуждать кого-то, сплетничать, а также отказывать просящим о помощи.

Когда-то в народе верили, если гулять и веселиться в Великую субботу, будешь весь год плакать и грустить.

Что нужно сделать в Великую субботу

Утром в субботу нужно закончить все приготовления к Пасхе. Можно печь куличи, красить яйца, готовить другие блюда.

Считается, что тот, кто бодрствует перед Пасхой всю ночь, будет счастлив весь следующий год.

В ночь с субботы на воскресенье в храмах проводятся торжественные богослужения.

В этот день стоит помогать родным, близким и даже посторонним людям, которые в этом могут нуждаться.