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Великая суббота 2023: что строго-настрого запрещено перед Пасхой

Что нельзя делать в Великую субботу (фото: Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

Великая, или Страстная, суббота - важный день страстной недели, посвященный воспоминанию о пребывании Иисуса Христа во гробе и сошествии его в ад (но не в ад в его нынешнем понимании) для спасения душ умерших. В народе в этот день завершают последние приготовления для празднования Пасхи.

Что запрещено делать 15 апреля, а что сделать нужно - в материале Styler ниже.

Главные запреты Великой субботы

  • В этот день соблюдают пост: можно есть хлеб, сырые овощи и фрукты, мед, орехи; соблюдают сухоядение - термически обработанную пищу не употребляют. А вот от других видов еды придется удержаться.
  • Нельзя в Великую субботу употреблять спиртное, шумно веселиться, кричать, петь, развлекаться.
  • Не стоит купаться, ловить рыбу, охотиться.
  • Нельзя ходить на кладбище в этот день.
  • Рукоделие, работа в огороде, саду, трудные домашние дела - все это под запретом в субботу.

Большим грехом Великой субботы считаются ссоры, конфликты, злословие. В этот день нельзя лгать, осуждать кого-то, сплетничать, а также отказывать просящим о помощи.

Когда-то в народе верили, если гулять и веселиться в Великую субботу, будешь весь год плакать и грустить.

Что нужно сделать в Великую субботу

Утром в субботу нужно закончить все приготовления к Пасхе. Можно печь куличи, красить яйца, готовить другие блюда.

Считается, что тот, кто бодрствует перед Пасхой всю ночь, будет счастлив весь следующий год.

В ночь с субботы на воскресенье в храмах проводятся торжественные богослужения.

В этот день стоит помогать родным, близким и даже посторонним людям, которые в этом могут нуждаться.

Читайте также обо всех церковных праздниках мая 2023 года.

Раньше мы писали, что нельзя делать в Страстную пятницу.

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