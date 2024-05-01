ua en ru
Ср, 01 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Велика середа: традиції дня, що заборонено робити

Середа 01 травня 2024 06:00
UA EN RU
Велика середа: традиції дня, що заборонено робити 1 травня - Велика середа (фото: Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

1 травня 2024 року - це Велика середа, яка є особливим днем перед Великоднем. Віряни згадують сумну подію - зраду Іудою за 30 срібних монет Ісуса Христа, а також каяття Марії Магдалини.

Що сьогодні не можна робити, традиції - читайте в матеріалі від РБК-Україна (проєкт Styler).

Використані джерела для підготовки матеріалу: сайт ПЦУ, Церковний календар, Місячний календар.

Головні традиції Великої середи

Традиційно у Велику середу відвідують церковну службу і здійснюють вечірню сповідь, на якій каються у своїх гріхах. Особливо ті, хто вчинив зраду.

У будинку проводять прибирання і провітрювання, миють підлогу. Готують продукти для приготування пасок і фарбованих яєць.

У середу варто купувати яйця, вважається, що так вони будуть довше зберігатися. Увечері можна ставити опару на паски.

Не варто забувати про Великий піст. У цей день дозволена тільки суха їжа без олії: фрукти, горіхи, овочі, сухофрукти, мед. Можна не відмовлятися від рослинної олії.

Вважалося, що тала вода у Велику середу стає цілющою. Її змішували з торішньою сіллю і окропляли цією сумішшю тварин, щоб захистити від хвороб. Обливалися водою і самі, таку воду не можна було витирати, вона повинна була висохнути сама.

Найбільший гріх сьогодні - це зрада.

Що не можна робити у Велику середу

  • Шумно веселитися, влаштовувати гулянки, їсти м'ясо і пити алкоголь, Проводити ворожіння і захоплюватися азартними іграми.
  • Займатися важкою працею.
  • Відмовляти людям у допомозі.
  • Сваритися з рідними і близькими, лаятися матом, думати про погане. Відвідувати розважальні заходи, співати, танцювати.
  • Рубати дрова, шити, в'язати і вишивати.

Раніше жінкам в цей день категорично заборонялося навіть голосно розмовляти, не кажучи вже про сміх, жарти і спів.

Читайте також, як правильно вітатися на Великдень.

Також ми пояснювали, чому Великдень святкують саме 5 травня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Свята в Україні Традиції
NEWS
Усі на медогляд. Вже цього тижня змінюються правила для "обмежено придатних"
Усі на медогляд. Вже цього тижня змінюються правила для "обмежено придатних"