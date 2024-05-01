Велика середа: традиції дня, що заборонено робити

1 травня 2024 року - це Велика середа, яка є особливим днем перед Великоднем. Віряни згадують сумну подію - зраду Іудою за 30 срібних монет Ісуса Христа, а також каяття Марії Магдалини.

Що сьогодні не можна робити, традиції - читайте в матеріалі від РБК-Україна (проєкт Styler).

Головні традиції Великої середи

Традиційно у Велику середу відвідують церковну службу і здійснюють вечірню сповідь, на якій каються у своїх гріхах. Особливо ті, хто вчинив зраду.

У будинку проводять прибирання і провітрювання, миють підлогу. Готують продукти для приготування пасок і фарбованих яєць.

У середу варто купувати яйця, вважається, що так вони будуть довше зберігатися. Увечері можна ставити опару на паски.

Не варто забувати про Великий піст. У цей день дозволена тільки суха їжа без олії: фрукти, горіхи, овочі, сухофрукти, мед. Можна не відмовлятися від рослинної олії.

Вважалося, що тала вода у Велику середу стає цілющою. Її змішували з торішньою сіллю і окропляли цією сумішшю тварин, щоб захистити від хвороб. Обливалися водою і самі, таку воду не можна було витирати, вона повинна була висохнути сама.

Найбільший гріх сьогодні - це зрада.

Що не можна робити у Велику середу

Шумно веселитися, влаштовувати гулянки, їсти м'ясо і пити алкоголь, Проводити ворожіння і захоплюватися азартними іграми.

Займатися важкою працею.

Відмовляти людям у допомозі.

Сваритися з рідними і близькими, лаятися матом, думати про погане. Відвідувати розважальні заходи, співати, танцювати.

Рубати дрова, шити, в'язати і вишивати.

Раніше жінкам в цей день категорично заборонялося навіть голосно розмовляти, не кажучи вже про сміх, жарти і спів.