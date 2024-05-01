Велика середа: традиції дня, що заборонено робити
1 травня 2024 року - це Велика середа, яка є особливим днем перед Великоднем. Віряни згадують сумну подію - зраду Іудою за 30 срібних монет Ісуса Христа, а також каяття Марії Магдалини.
Що сьогодні не можна робити, традиції - читайте в матеріалі від РБК-Україна (проєкт Styler).
Використані джерела для підготовки матеріалу: сайт ПЦУ, Церковний календар, Місячний календар.
Головні традиції Великої середи
Традиційно у Велику середу відвідують церковну службу і здійснюють вечірню сповідь, на якій каються у своїх гріхах. Особливо ті, хто вчинив зраду.
У будинку проводять прибирання і провітрювання, миють підлогу. Готують продукти для приготування пасок і фарбованих яєць.
У середу варто купувати яйця, вважається, що так вони будуть довше зберігатися. Увечері можна ставити опару на паски.
Не варто забувати про Великий піст. У цей день дозволена тільки суха їжа без олії: фрукти, горіхи, овочі, сухофрукти, мед. Можна не відмовлятися від рослинної олії.
Вважалося, що тала вода у Велику середу стає цілющою. Її змішували з торішньою сіллю і окропляли цією сумішшю тварин, щоб захистити від хвороб. Обливалися водою і самі, таку воду не можна було витирати, вона повинна була висохнути сама.
Найбільший гріх сьогодні - це зрада.
Що не можна робити у Велику середу
- Шумно веселитися, влаштовувати гулянки, їсти м'ясо і пити алкоголь, Проводити ворожіння і захоплюватися азартними іграми.
- Займатися важкою працею.
- Відмовляти людям у допомозі.
- Сваритися з рідними і близькими, лаятися матом, думати про погане. Відвідувати розважальні заходи, співати, танцювати.
- Рубати дрова, шити, в'язати і вишивати.
Раніше жінкам в цей день категорично заборонялося навіть голосно розмовляти, не кажучи вже про сміх, жарти і спів.
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