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Великая среда: традиции дня, что запрещено делать

Среда 01 мая 2024 06:00
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Великая среда: традиции дня, что запрещено делать 1 мая - Великая среда (фото: Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

1 мая 2024 года - это Великая среда, которая является особым днем перед Пасхой. Верующие вспоминают печальное событие - предательство Иудой за 30 серебряных монет Иисуса Христа, а также раскаяние Марии Магдалины.

Что сегодня нельзя делать, традиции - читайте в материале от РБК-Украина (проект Styler).

Использованные источники подготовки материала: сайт ПЦУ, Церковный календарь, Лунный календарь.

Главные традиции Великой среды

Традиционно в Великую среду посещают церковную службу и совершают вечернюю исповедь, на которой раскаиваются в своих грехах. Особенно те, кто совершил измену.

В доме производят уборку и проветривание, моют пол. Готовят продукты для приготовления пасок и крашеных яиц.

В среду следует покупать яйца, считается, что так они будут дольше храниться. Вечером можно ставить опару на паски.

Не стоит забывать о Великом посте. В этот день разрешена только сухая еда без растительного масла: фрукты, орехи, овощи, сухофрукты, мед. Можно не отказываться от растительного масла.

Считалось, что талая вода в Большую среду становится целебной. Ее смешивали с прошлогодней солью и обрызгивали этой смесью животных, чтобы защитить от болезней. Обливались водой и сами, такую воду нельзя было вытирать, она должна была высохнуть сама.

Самый большой грех сегодня - это измена.

Что нельзя делать в Великую среду

  • Шумно веселиться, устраивать кутежи, есть мясо и пить алкоголь, проводить гадание и увлекаться азартными играми.
  • Заниматься тяжелым трудом.
  • Отказывать людям в помощи.
  • Ссориться с родными и близкими, ругаться матом, думать о плохом. Посещать развлекательные мероприятия, петь, танцевать.
  • Рубить дрова, шить, вязать и вышивать.

Раньше женщинам в этот день категорически запрещалось даже громко разговаривать, не говоря уже о смехе, шутках и пении.

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