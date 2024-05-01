Великая среда: традиции дня, что запрещено делать

1 мая 2024 года - это Великая среда, которая является особым днем перед Пасхой. Верующие вспоминают печальное событие - предательство Иудой за 30 серебряных монет Иисуса Христа, а также раскаяние Марии Магдалины.

Что сегодня нельзя делать, традиции - читайте в материале от РБК-Украина (проект Styler).

Главные традиции Великой среды

Традиционно в Великую среду посещают церковную службу и совершают вечернюю исповедь, на которой раскаиваются в своих грехах. Особенно те, кто совершил измену.

В доме производят уборку и проветривание, моют пол. Готовят продукты для приготовления пасок и крашеных яиц.

В среду следует покупать яйца, считается, что так они будут дольше храниться. Вечером можно ставить опару на паски.

Не стоит забывать о Великом посте. В этот день разрешена только сухая еда без растительного масла: фрукты, орехи, овощи, сухофрукты, мед. Можно не отказываться от растительного масла.

Считалось, что талая вода в Большую среду становится целебной. Ее смешивали с прошлогодней солью и обрызгивали этой смесью животных, чтобы защитить от болезней. Обливались водой и сами, такую воду нельзя было вытирать, она должна была высохнуть сама.

Самый большой грех сегодня - это измена.

Что нельзя делать в Великую среду

Шумно веселиться, устраивать кутежи, есть мясо и пить алкоголь, проводить гадание и увлекаться азартными играми.

Заниматься тяжелым трудом.

Отказывать людям в помощи.

Ссориться с родными и близкими, ругаться матом, думать о плохом. Посещать развлекательные мероприятия, петь, танцевать.

Рубить дрова, шить, вязать и вышивать.

Раньше женщинам в этот день категорически запрещалось даже громко разговаривать, не говоря уже о смехе, шутках и пении.