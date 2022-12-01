Величні храми й статуї богів: архітектор показав, як виглядала Ольвія

Який вигляд мало стародавнє місто Ольвія

Древнє місто греки заснували у першій половині VI ст. до н.е. А вже за кілька століть його так розбудували, що площа сягала 50 га.

Розквіт Ольвії відносять до періоду Класичної Греції, а саме - друга половина V ст. до н. е. - перша половина III ст. до н. е. Цей період архітектор взяв за основу дослідження і створення візуалізації.

"У дитинстві я любив слухати історії мами про Ольвію, де вона ще в студентські роки брала участь в розкопках давньогрецького поліса. Я з зацікавленістю слухав про глибокі колодязі, високі кургани, ольвійські легенди, велетенські смерчі, що ходять по водах Бугу. Тоді я ще не знав, що це вплине на мій зв’язок з древнім полісом", - пише автор проєкту.

Також зазначає, що візуалізація є особистим його баченням, створеним на основі знайдених матеріалів, консультацій з істориками-краєзнавцями і власних досліджень території.

Проєкція давньогрецького міста у часи найбільшого розквіту (фото: Ігор Тітаренко)

Історію Ольвії умовно поділяють на два періоди. У першому місто досягло максимального розвитку економіки і культури. Другий період характеризується занепадом й втратою політичної незалежності. У культуру тоді проникають неантичні елементи, посилюється римський вплив.

"Місто являло собою важливий центр торгівлі та рибальства, мало тісні економічні зв'язки зі скіфами, чисельність його населення сягала близько 15 тисяч осіб. На території Ольвії були досліджені руїни фортечних стін та веж, подвійні ворота, агора, Східний (центральний) та Західний теменоси", - заявляє дослідник.

Проєкція давньогрецького міста у часи найбільшого розквіту (фото: Ігор Тітаренко)

На території збереглися руїни укріплень, міські квартали, площа-агора, священні ділянки - храми Аполлона, Зевса та Асклепія, майстерні та некрополь.

Історія досліджень давнього міста триває понад 100 років. Поки воно вивчене лише на 30%. Через руйнацію пам’ятки місцевим населенням регіону, мародерами та через бойові дії в час Другої світової війни, місто "дійшло" до дослідників у скрутному стані.

Проєкція давньогрецького міста у часи найбільшого розквіту (фото: Ігор Тітаренко)

Також через корозію ґрунту втрачене майже все Нижнє місто. Досі залишається малодослідженою підводна ділянка, що приховує під мулом залишки фундаментів цілих кварталів та міський порт.

Структура полісу мала класичну квартальну забудову, що коригувалася особливостями рельєфу. Поліс поділявся на Верхнє, Терасне та Нижнє місто.

Верхнє мало щонайменше два теменоси та центральну агору. Також там розташовувалися Північні та Південні ворота. За часів панування римлян починаючи з І ст. н.е. на Півдні Верхнього міста збудували римську цитадель.

Проєкція давньогрецького міста у часи найбільшого розквіту (фото: Ігор Тітаренко)

Про Терасне місто мало інформації. У Нижньому добре зберігся давньогрецький квартал і залишки стіни римського періоду з фундаментами житлових будинків. Також відомо, що в Нижньому місті був порт.

"Ольвія - невід’ємна частинка Давньої Греції в історії української культури. Відтворена візуалізація - це спроба зануритися в давню епоху та зазирнути в найпотаємніші кутки нашої історії, які безповоротно втрачені в реальності", - підсумовує Тітаренко.

Проєкція давньогрецького міста у часи найбільшого розквіту (фото: Ігор Тітаренко)