Величественные храмы и статуи богов: архитектор показал, как выглядела Ольвия

Как выглядел древний город Ольвия

Старый город греки основали в первой половине VI в. до н. е. А уже через несколько веков его так построили, что площадь достигала 50 га.

Расцвет Ольвии относят к периоду Классической Греции, а именно - вторая половина V в. до н. э. - первая половина III в. до н. э. Этот период архитектор взял за основу исследования и создание визуализации.

"В детстве я любил слушать истории мамы об Ольвии, где она еще в студенческие годы участвовала в раскопках древнегреческого полиса. Я с интересом слушал о глубоких колодцах, высоких курганах, ольвийских легендах, гигантских смерчах, ходящих по водам Буга. Тогда я еще не знал, что это повлияет на мою связь с древним полисом", - пишет автор проекта.

Также отмечает, что визуализация является его личным видением, созданным на основе найденных материалов, консультаций с историками-краеведами и собственных исследований территории.

Проекция древнегреческого города во времена наибольшего расцвета (фото: Игорь Титаренко)

Историю Ольвии условно делят на два периода. В первом город достиг максимального развития экономики и культуры. Второй период характеризуется упадком и утратой политической независимости. В культуру тогда попадают неантичные элементы, усиливается римское влияние.

"Город представлял собой важный центр торговли и рыболовства, имел тесные экономические связи со скифами, численность его населения достигала около 15 тысяч человек. На территории Ольвии были исследованы руины крепостных стен и башен, двойные ворота, агора, Восточный (центральный) и Западный теменосы", – заявляет исследователь.

Проекция древнегреческого города во времена наибольшего расцвета (фото: Игорь Титаренко)

На территории сохранились руины укреплений, городские кварталы, площадь-агора, священные участки - храмы Аполлона, Зевса и Асклепия, мастерские и некрополь.

История исследований древнего города длится более 100 лет. Пока оно изучено всего на 30%. Из-за разрушения достопримечательности местным населением региона, мародерами и боевых действий во время Второй мировой войны, город "дошел" до исследователей в тяжелом состоянии.

Проекция древнегреческого города во времена наибольшего расцвета (фото: Игорь Титаренко)

Также из-за коррозии почвы потерян почти весь Нижний город. До сих пор остается малоисследованным подводный участок, скрывающий под илом остатки фундаментов целых кварталов и городской порт.

Структура полиса имела классическую квартальную застройку, корректировавшуюся особенностями рельефа. Полис делился на Верхний, Террасный и Нижний город.

Верхнее имело по меньшей мере два теменоса и центральную агору. Также там размещались Северные и Южные ворота. При господстве римлян начиная с I в. н.е. на Юге Верхнего города построили римскую цитадель.

Проекция древнегреческого города во времена наибольшего расцвета (фото: Игорь Титаренко)

О Террасном городе мало информации. В Нижнем хорошо сохранился древнегреческий квартал и остатки стены римского периода с фундаментами жилых домов. Также известно, что в Нижнем городе находился порт.

"Ольвия - неотъемлемая частица Древней Греции в истории украинской культуры. Воспроизведенная визуализация - это попытка погрузиться в давнюю эпоху и заглянуть в самые сокровенные уголки нашей истории, которые безвозвратно потеряны в реальности", - заключает Титаренко.

Проекция древнегреческого города во времена наибольшего расцвета (фото: Игорь Титаренко)