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Величезні черги до магазину. Дивіться, яким був Київ у 1991 році (фото)

Як виглядав Київ у 1991 році (Ілюстративне фото - wikipedia.org)
Автор: Людмила Жукова

Київ у 1991 році знову став столицею України, бо до набуття Україною незалежності він був столицею УРСР. Це були доволі буремні часи для нашої держави.

Як виглядало місто у 1991 році, показує РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на спільноту у Facebook "Спрага. У Києві цікаво".

Як виглядав Київ у 1991 році

Після проголошення незалежності, роки в Україні були дуже складними.

Наприклад, у 1992 році країна вийшла із російської "рубльової" зони, і на заміну з'явилися карбованці-купони - перехідна валюта, що існувала протягом чотирьох років.

Через гіперінфляцію банкноти швидко втратили свою вартість, перетворившись з грошей на простий папір; апогеєм цього процесу стали купюри номіналом у один мільйон. 

Люди стояли в довжелезних чергах, щоб купити продукти.

"1991 рік. Біля гастроному на розі вулиць Великої Житомирської і Володимирської", - підписали знакове фото.

Таким був Київ в 1991 році (фото: facebook.com/spraga.info)

До речі, пропонуємо вам переглянути на відео, як саме виглядав центр Києва в ті буремні часи.

 

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КиївФотографи