Величезні черги до магазину. Дивіться, яким був Київ у 1991 році (фото)

Київ у 1991 році знову став столицею України, бо до набуття Україною незалежності він був столицею УРСР. Це були доволі буремні часи для нашої держави.
Як виглядало місто у 1991 році, показує РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на спільноту у Facebook "Спрага. У Києві цікаво".
Після проголошення незалежності, роки в Україні були дуже складними.
Наприклад, у 1992 році країна вийшла із російської "рубльової" зони, і на заміну з'явилися карбованці-купони - перехідна валюта, що існувала протягом чотирьох років.
Через гіперінфляцію банкноти швидко втратили свою вартість, перетворившись з грошей на простий папір; апогеєм цього процесу стали купюри номіналом у один мільйон.
Люди стояли в довжелезних чергах, щоб купити продукти.
"1991 рік. Біля гастроному на розі вулиць Великої Житомирської і Володимирської", - підписали знакове фото.
До речі, пропонуємо вам переглянути на відео, як саме виглядав центр Києва в ті буремні часи.
Раніше ми писали про те, як у Києві виглядав Єврейський базар 80 років тому.
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