Огромные очереди в магазин. Смотрите, каким был Киев в 1991 году (фото)

Киев в 1991 году снова стал столицей Украины, потому что до обретения Украиной независимости он был столицей УССР. Это было довольно смутное время для нашего государства.
Как выглядел город в 1991 году, показывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщество в Facebook "Спрага. У Києві цікаво".
После провозглашения независимости годы в Украине были очень сложными.
К примеру, в 1992 году страна вышла из российской "рублевой" зоны, и на замену появились рубли-купоны - переходная валюта, существовавшая в течение четырех лет.
Из-за гиперинфляции банкноты быстро потеряли свою стоимость, превратившись из денег в простую бумагу; апогеем этого процесса стали купюры номиналом в один миллион.
Люди стояли в длинных очередях, чтобы купить продукты.
"1991 год. Возле гастронома на пересечении улиц Большой Житомирской и Владимирской", - подписали знаковое фото.
Кстати, предлагаем вам посмотреть на видео, как именно выглядел центр Киева в те смутные времена.
Раньше мы писали о том, как в Киеве выглядел Еврейский базар 80 лет назад.
Читайте также о том, как выглядел киевский фуникулер 65 лет назад.