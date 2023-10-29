UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Величезне багатство увірветься в життя трьох знаків Зодіаку

Дізнайтесь, хто зможе зірвати куш (фото: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Фінансовий гороскоп на тиждень обіцяє незліченне багатство представникам трьох знаків Зодіаку. Вони зможуть скупатися в грошах і досягти небувалих висот у кар'єрі.

Кому неймовірно пощастить, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Slovofraza.

Телець

Ви зможете знайти нові джерела заробітку. Фінансовий успіх подарує вам чимало радості. Ви забудете про проблеми з грошима, що позначиться на самооцінці.

Однак не поспішайте витрачати своє незліченне багатство. Відмовтеся від спонтанних покупок і постарайтеся заощаджувати. Якщо ви зможете не витратити зайвого, успіх від вас точно не відвернеться.

Скорпіон

Новий тиждень принесе вам безліч цікавих можливостей. Ви зможете отримати цінний досвід, який подарує вам стрімке просування кар'єрними сходами. Звичайно ж, це позначиться і на ваших доходах, можете розраховувати на підвищення зарплати чи навіть премію.

Вам варто розуміти, що разом із новими проектами ви отримаєте нові виклики. Не розслабляйтеся завчасно і не забувайте приділяти час своїй другій половинці. Розділіть свій успіх із тим, кого любите.

Козеріг

Вам варто сконцентруватись на власному розвитку. У вас є всі шанси зірвати куш, важливо лише вибрати правильний момент. Не бійтеся просити допомоги, заручіться підтримкою близьких людей.

Прислухайтеся до порад і постарайтеся не поспішати з рішеннями. Кожен крок вам варто обмірковувати дуже ретельно. Тільки так ви зможете знайти багатство і не втратити його через одну безглузду помилку.

Нещодавно вже стало відомо, що три знаки Зодіаку закрутить ураган кохання.

Також ми розповідали, які знаки Зодіаку наздожене бумеранг долі.

Читайте РБК-Україна в Google News
астроогіяГороскоп