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"Величезна шафа на ніжках": Оля Полякова показала себе у найбільшій вазі

Оля Полякова показала себе у найбільшій вазі (instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Тетяна Самарук

Відома українська співачка Оля Полякова вперше показала, який вигляд мала у своїй найбільшій вазі. Тоді артистка набрала 22 кілограми.

Про це вона розповіла у випуску "Дорослі дівчатка".

Як виглядала співачка

За словами Полякової, вона не завжди була худою та стрункою. Зірка суттєво набрала вагу після другої вагітності.

Виконавиця розповіла, що важила 86 кілограмів після того, як народила другу доньку Алісу. Це був 2011 рік - тоді Оля Полякова ще не була популярною.

"Коли я народила Алісу, я важила плюс 22 кілограми. Я мала вигляд, як величезна шафа на ніжках", - сказала артистка.

Як Оля Полякова виглядала у своїй найбільшій вазі (скриншот)

Як вона стала популярною

Зірка пригадала, що у той період автор Віталій Таран надіслав їй пісню "Шльопки". Однак, тоді вона вирішила, що цей трек їй не підходить.

Через деякий час після початку співпраці з новим продюсером саме ця пісня зробила її суперзіркою.

"Слухаю я ці шльопки й думаю, яка дебільна пісня. Я ще не чула гіршої пісні, ніж ця. Я сказала ні. Через рік, коли я не була такою жирною, я почала співати. Одного разу Ясинський шукав для мене суперхіт. І Міша приносить мені пісню й каже: "Я знайшов суперхіт для нас". Я кажу: "Я від неї відмовилася рік тому". Він каже: "Дурепа, що відмовилася. Ми її робитимемо", - розповіла співачка.

Раніше донька Полякової назвала суму, яку витрачає у Британії.

Також співачка зізналася, що під час відпусток бере з чоловіком різні номери у готелі.

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Оля Поляковапевец