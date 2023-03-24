Відмовилася від таксі та ресторанів: донька Полякової назвала суму, яку витрачає у Британії

Донька відомої української співачки Олі Полякової Маша розповіла, скільки витрачає грошей на місяць у Великій Британії. Блогерка також розповіла, від чого їй довелось відмовитись.

Скільки грошей витрачає

Маша Полякова зізнається, що з грошима їй допомагають батьки, але інколи вона теж заробляє - на своєму Instagram.

Загалом дівчина витрачає у місяць не менше, ніж тисячу фунтів (близько 45 тисяч гривень). Вона сказала, що у Великій Британії просто неможливо жити дешевше.

"У мене це виходить мінімум тисячу фунтів. Тут на меншу суму просто неможливо вижити. Я живу в гуртожитку, його теж треба оплачувати. Але в мене дуже гарно склалося, що я вступила на безкоштовну програму для українців, тому в мене все круто з цим", - додала Маша.

Слава Дьомін і Маша Полякова (скриншот)

Вона додала, що зіркова мама дає їй гроші лише на базові потреби. Тому, якщо Маша хоче розваг, вона має на це заробити сама.

"Десь заробляю. Якщо я хочу тусити, то на це мені батьки не дають. А от батьки мені дають на їжу, на транспорт і так далі", - пояснила вона.

Від чого дівчина відмовилась

Окрім того, дівчині довелось відмовитись від деяких речей, які раніше були для неї звичними в Україні. Загалом йдеться про таксі, магазини та ресторани.

"Я завжди їздила у Києві на таксі, тут я цього не роблю, тому що дуже дорого. По-друге, це ресторани та магазини. Я дуже часто шопилась в Україні, могла зайти до якогось магазину, щось собі придбати, тут я цього теж не роблю", - додала Маша.