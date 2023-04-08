"Огромный шкаф на ножках": Оля Полякова показала себя в самом большом весе

Как выглядела певица

По словам Поляковой, она не всегда была худой и стройной. Звезда существенно набрала вес после второй беременности.

Исполнительница рассказала, что весила 86 килограммов после того, как родила вторую дочь Алису. Это был 2011 год - тогда Оля Полякова еще не была популярна.

"Когда я родила Алису, я весила плюс 22 килограмма. Я выглядела как огромный шкаф на ножках", - сказала артистка.

Как Оля Полякова выглядела в своем самом большом весе (скриншот)

Как она стала популярной

Звезда вспомнила, что в тот период автор Виталий Таран послал ей песню "Шлепки". Однако тогда она решила, что этот трек ей не подходит.

Через некоторое время после начала сотрудничества с новым продюсером именно эта песня сделала ее суперзвездой.

"Слушаю я эти шлепки и думаю, какая дебильная песня. Я еще не слышала худшей песни, чем эта. Я сказала нет. Через год, когда я не была такой жирной, я начала петь. Однажды Ясинский искал для меня суперхит. И Миша приносит мне песню и говорит: "Я нашел суперхит для нас". Я говорю: "Я от нее отказалась год назад". Он говорит: "Дурепа, что отказалась. Мы будем ее делать", - рассказала певица.