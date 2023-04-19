"Веганські меншини кидаються на нормальних людей": живодери з "Немо" образились на зоозахисників

У дельфінарії "Немо" тим часом представили своє пояснення інциденту, заперечуючи здачу тварин в оренду постояльцям готелю, а також різко розкритикували зоозахисників за їхню реакцію на скандальну ситуацію.

На резонансну історію навколо відео з морськими котиками у номері готелю Nemo Hotel Resort & SPA звернули увагу правоохоронці. Було розпочато кримінальне провадження, і подія кваліфікована як жорстоке поводження з тваринами.

Чим не догодили керівництву дельфінарію активісти руху порятунку тварин, яка позиція волонтерів, і що кажуть у поліції - читайте у матеріалі нижче.

Історія зі скандальним відео

У соціальних мережах 17 квітня вийшов ролик, на якому блогерка у люксовому номері одеського готелю "Немо" разом із морськими котиками позує на камеру, знімаючи відео для свого TikTok. Тут же "засвітився" ще один блогер, на ліжку якого лежить тварина зі змученим виглядом.

Ось як це виглядало:

Відео: у мережі були опубліковані кадри клієнтки готелю "Немо" з морськими котиками у готельному номері

Резонанс у мережі та реакція зоозахисників

Кадри викликали в інтернеті масу критичних відгуків та обурених коментарів - користувачі називали ситуацію аморальною, інші розцінили як знущання з морських котиків.

Зоозахисники з організації UAnimals 18 квітня подали заяву в поліцію за ч. 12 ста. 25 Закону України, яка, зокрема, забороняє надавати фотопослуги з дикими тваринами поза зоопарками, цирками та дельфінаріями.

Також активісти у своїй заяві в мережі зазначили, що така поведінка блогерів та керівництва готельного комплексу "Немо" "є жорстоким поводженням з тваринами та пропагандою експлуатації". Та закликали заборонити дельфінарії.

Що кажуть у "Немо"

В аккаунтах у соцмережах одеського дельфінарію "Немо" після шквалу гнівних коментів українців запевнили, що морські котики дельфінарію - соціальні, і для них подібне спілкування є частиною звичайного життя, до якого вони звикли.

А от ситуацію, як морські котики опинилися в номері постояльців їхнього готелю і стали "героями" скандального відео, адміністрація в акаунті в Instagram пояснює так: тренер з твариною гуляли комплексом, несподівано зустріли блогерів, з якими встигли потоваришувати, і разом зняли відео під накладений звук "для того, щоб показати людям, наскільки наші котики суспільні, полюбляють гратися з людьми та як позитивно відносяться до гри з людьми".

При цьому у пості звучать досить жорсткі словесні пасажі на адресу зоозахисників, яких керівництво дельфінарію "Немо" називає "агресивне меншинство веганів - зоорадикалів".

У розумінні представників комплексу, вони виступають "проти заповідників, проти зоопарків, проти морських зоопарків-дельфінаріїв, проти стаєнь і навіть проти утримання будь-яких тварин у домашніх умовах, чи то папуги, шиншила, морської свинки, єнотів чи акваріумних рибок".

"Вегани або веганські меншини навмисне створюють фейкові сенсації для популяризації та нав'язування всім людям планети їхньої "єдино вірної" в лапках (на їхнє вперте переконання) веганської агресивної філософії, і з ненавистю і прокльонами вони кидаються на всіх нормальних людей", - не скуплячись на епітети, озвучують свою думку в "Немо".

Тут варто додати, що залишається загадкою, чому критиці з боку дельфінарію у цій конкретній ситуації піддалися ще й вегани.

Ще в Instagram в stories було показано і розказано, як уважно і дбайливо ставляться в дельфінарії до своїх улюбленців.

У дельфінарії "Немо" після скандалу з морськими котиками висловилися про своїх тварин (фото: скрін instagram.com/stories/dolphinarium.nemo)

Відповідь зоозахисників

В організації UAnimals після такої серії "компліментів" на свою адресу нагадали у Facebook, чим вони насправді займаються, а також наголосили, що не підтримують будь-яку експлуатацію тварин, "бо тварини - не іграшки, не розвага і не спосіб заробітку".

Реакція зоозахисників UAnimals (фото: скрін facebook.com/UAnimals.official)

А також додали до поста фотожабу про "героїв" двох різних журналістських розслідувань, оновивши картинку образом третього персонажа.

Крім того, активісти поспілкувалися з доктором біологічних наук, провідним науковим співробітником Інституту зоології імені Івана Шмальгаузена Національної академії наук України Павлом Гольдіним, який прокоментував вище зазначені пояснення дельфінарію та допоміг розвінчати низку міфів.

Вчений заявив, що контакт людини з хижою твариною є небезпечним для обох учасників, адже хижак - не іграшка.

"До того ж люди і тварини обмінюються не тільки дружніми жестами, а й небезпечними вірусами. Той, хто організує такі сесії, наражає на небезпеку і звіра, і людину", - сказав лікар.

Що стосується природного довкілля морських котиків, то це океан і океанські береги, додає Гольдін.

"Не газон, не готель з блогерами, а океан. Утримання великої дикої тварини в готелі - це знущання з тварини", - цитують вченого зоозахисники.

Поліція розслідує жорстоке поводження з тваринами

Як заявили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області, за фактом інциденту в готелі "Немо" правоохоронці розпочали кримінальне провадження, і подія кваліфікована як жорстоке поводження з тваринами.

"Публікацію з повідомленням про оренду за грошову винагороду морських котиків поліцейські виявили під час моніторингу соціальних мереж", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що поліцейські поспілкувалися з тренером тварин - він пояснив, що котиків ніхто в оренду не здавав.

"Повні обставини події поліцейські встановлюють у рамках провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу", - резюмували правоохоронці.