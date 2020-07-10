ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Ведущий "Холостяка" станет многодетным папой: фото счастливого семейства

Пятница 10 июля 2020 18:15
Ведущий "Холостяка" станет многодетным папой: фото счастливого семейства
Григорий Решетник (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)
Автор: Светлана Мащенко

Григорий Решетник, наиболее известный по реалити "Холостяк" станет отцом в третий раз

Григорий Решетник, ведущий телешоу "Холостяк", вскоре станет многодетным отцом. Его супруга Кристина ждет третьего ребенка.

В семье телеведущего воспитывается двое сыновей, а розовое платье беременной Кристины Решетник на фото в Instagram дает намек на девочку. Да и поклонники пары в комментариях желают им доченьку.

"Нас не остановить", - подписал фото семейства Григорий.

"Два синочки і лапочка доця"; "Може, дівчинка буде"; "Вау, поздравляю, надеюсь девочка в этот раз?"; "Хотите девочку наверное очень?", - пишут фолловеры.

Ведущий &quot;Холостяка&quot; станет многодетным папой: фото счастливого семейства

Григорий Решетник станет папой в третий раз (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)

Отметим, что пара Григория и Кристины - одна из самых крепких в мире селебретис. Они познакомились на работе и поженились в 2010-м, а в 2013-м в семье родился первенец.

Ведущий &quot;Холостяка&quot; станет многодетным папой: фото счастливого семейства

Фото со свадьбы Григория и Кристины (instagram.com/grisha_reshetnik)

Напомним, что Григорий Решетник стал ведущим "Холостяка" со второго сезона реалити в 2012 году.

Ранее мы писали, что украинская певица ONUKA впервые стала мамой и показала фото малыша.

Также сообщалось, что у 47-летнего музыканта Фоззи из ТНМК родилась двойня - мальчик и девочка.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Холостяк
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь