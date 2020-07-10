Ведущий "Холостяка" станет многодетным папой: фото счастливого семейства

Григорий Решетник (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)

Григорий Решетник, наиболее известный по реалити "Холостяк" станет отцом в третий раз

Григорий Решетник, ведущий телешоу "Холостяк", вскоре станет многодетным отцом. Его супруга Кристина ждет третьего ребенка.

В семье телеведущего воспитывается двое сыновей, а розовое платье беременной Кристины Решетник на фото в Instagram дает намек на девочку. Да и поклонники пары в комментариях желают им доченьку.

"Нас не остановить", - подписал фото семейства Григорий.

"Два синочки і лапочка доця"; "Може, дівчинка буде"; "Вау, поздравляю, надеюсь девочка в этот раз?"; "Хотите девочку наверное очень?", - пишут фолловеры.

Григорий Решетник станет папой в третий раз (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)

Отметим, что пара Григория и Кристины - одна из самых крепких в мире селебретис. Они познакомились на работе и поженились в 2010-м, а в 2013-м в семье родился первенец.

Фото со свадьбы Григория и Кристины (instagram.com/grisha_reshetnik)

Напомним, что Григорий Решетник стал ведущим "Холостяка" со второго сезона реалити в 2012 году.

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