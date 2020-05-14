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Украинская певица ONUKA впервые стала мамой: появилось фото малыша

STYLERПерсоны    14.05.2020 - 18:24
Украинская певица ONUKA впервые стала мамой: появилось фото малыша
ONUKA впервые стала мамой (фото: instagram.com/onukaofficial)

Певица ONUKA впервые стала мамой в 35 лет

ONUKA впервые стала мамой в четверг, 14 мая. О радостном событии написала сама певица, опубликовав свое еще "беременное" фото в Instagram. А супруг Натальи Жижченко музыкант Евгений Филатов (солист The Maneken) разместил счастливое первое фото с малышом.

Как стало известно из комментариев, первенца музыканты решили назвать Александром. В сети поздравляют пару с рождением сына и желают ему крепкого здоровья.

Интересно, что о пополнении в семье 35-летняя ONUKA сообщила оригинально - разместив в Instagram фото с мужем и собакой и сообщением, что "Сегодня нас уже четверо".

"Филатов Александр Евгеньевич", - подписал снимок 36-летний The Maneken. На фото он бережно держит первенца.

Украинская певица ONUKA впервые стала мамой: появилось фото малыша

Евгений Филатов держит на руках сына (скрин: instagram.com/themaneken)

Напомним, что музыканты поженились летом 2016-го. Вместе они с 2008 года, а в 2013 году создали совместный проект ONUKA, ставший невероятно успешным в Украине и не только.

Ранее мы писали, что у 47-летнего музыканта Фоззи (Александра Сидоренко) из ТНМК родилась двойня - мальчик и девочка.

Также сообщалось, что экс-президент Федерации футбола Украины 70-летний Анатолий Коньков станет отцом. 33-летняя жена бывшего игрока "Шахтера" и "Динамо" призналась в беременности.

Автор: Светлана Дудукало

Теги Новости Украины Onuka
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