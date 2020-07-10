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Ведучий "Холостяка" стане багатодітним татом: фото щасливої родини

П'ятниця 10 липня 2020 18:15
Ведучий "Холостяка" стане багатодітним татом: фото щасливої родини
Григорій Решетник (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)
Автор: Светлана Мащенко

Григорій Решетник, найбільш відомий по реаліті "Холостяк" стане батьком втретє

Григорій Решетник, ведучий телешоу "Холостяк", незабаром стане багатодітним батьком. Його дружина Христина чекає на третю дитину.

В сім'ї телеведучого виховується двоє синів, а рожева сукня вагітної Христини Решетник на фото в Instagram дає натяк на дівчинку. Та й шанувальники пари в коментарях бажають їм донечку.

"Нас не зупинити", - підписав фото сімейства Григорій.

"Два синочки і лапочка доця"; "Може, дівчинка буде"; "Вау, вітаю, сподіваюся дівчинка в цей раз?"; "Хочете дівчинку напевно дуже?", - пишуть фоловери.

Ведучий &quot;Холостяка&quot; стане багатодітним татом: фото щасливої родини

Григорій Решетник стане батьком втретє (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)

Зазначимо, що пара Григорія і Христини - одна з найміцніших у світі селебретіс. Вони познайомилися на роботі й одружилися у 2010-му, а у 2013-му в сім'ї народився первісток.

Ведучий &quot;Холостяка&quot; стане багатодітним татом: фото щасливої родини

Фото з весілля Григорія і Христини (instagram.com/grisha_reshetnik)

Нагадаємо, що Григорій Решетник став ведучим "Холостяка" з другого сезону реаліті у 2012 році.

Раніше ми писали, що українська співачка ONUKA вперше стала мамою і показала фото малюка.

Також повідомлялося, що у 47-річного музиканта Фоззі з ТНМК народилася двійня - хлопчик і дівчинка.

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