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У Фоззи из ТНМК родилась двойня: фото из роддома

STYLERЖизнь    21.04.2020 - 22:18
У Фоззи из ТНМК родилась двойня: фото из роддома
Александр "Фоззи" Сидоренко (фото: facebook.com/fozzey.metamorefozzey)

Украинский музыкант Фоззи сообщил о рождении сына и дочери

Фоззи из ТНМК стал счастливым отцом мальчика и девочки. О рождении двойни один из лидеров украинской хип-хоп группы ТНМК Александр "Фоззи" Сидоренко сообщил на своей странице в Facebook.

Сегодня, 21 апреля, 47-летний музыкант опубликовал фото с табличками "Это мальчик" и "Это девочка".

У Фоззи из ТНМК родилась двойня: фото из роддома

Александр "Фоззи" Сидоренко (фото: facebook.com/fozzey.metamorefozzey)

"У нас с Полиной две новости. Две очень хорошие новости", - написал новоиспеченный отец.

Пользователи сети также прокомментировали эту радостную новость.

  • Поздравляю!!! Растите большие и сильные;
  • Искренние поздравления, счастье малышам;
  • Вау! Поздравляю!
  • Саня, отличные две новости!!! Мои поздравления!! Жизнь прекрасна!!
  • Очень положительные новости! Искренне радуемся! Растите здоровы!
  • Супер! Поздравляем!
  • Искренние поздравления! Здоровья и счастья малышам, родителям выдержки, сил и радости от каждого дня!
  • Дуплетом. Вы крутые! Счастья здоровья!
  • Поздравляем! Счастливой судьбы малышам!

У Фоззи из ТНМК родилась двойня: фото из роддомаУ Фоззи из ТНМК родилась двойня: фото из роддома

Скриншоты с Facebook

Напомним, что в Украине стремительно сокращается население. Основная причина сокращения населения страны – снижение рождаемости. Так, в 2019 году родилось на 8% меньше детей, чем в 2018 году. Также смертность вдвое превышает рождаемость. В 2019 году на 100 умерших пришлось 53 новорожденных.

Ранее сообщалось о том, что эксперт озвучила проблему современных украинцев.

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