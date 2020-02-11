Ведущей Евровидения 2020 станет блогер-трансгендер: все подробности

Евровидение 2020 начнется в середине мая. В этом году песенный конкурс пройдет в Нидерландах. Уже стало известно, что что комментировать онлайн-трансляцию будет популярная бьюти-блогер, которая известна под псевдонимом NikkieTutorials.

Девушка является трансгендером. Она рассказала, что давно уже мечтала принять участие в Евровидении, и теперь она очень счастлива, что удача наконец-то ей улыбнулась. Организаторы конкурса обратились к ней за помощью в конце 2019 года.

NikkieTutorials (фото: instagram.com/eurovision)

Напомним, что пока неизвестно, кто будет представлять Украину на песенном конкурсе в этом году. Второй полуфинал Национального отбора на Евровидение состоится в эту субботу, 15 февраля.

За право выступать на песенном конкурсе будут соревноваться MOONZOO feat. F.M.F. Sure, FO SHO, Элина Иващенко, Александр Порядинский, GARNA, KHAYAT, David Axelrod, TVORCHI. Трое из них попадут в финал Нацотбора.

Стоит отметить, что первый полуфинал Нацотбора выиграли KRUTЬ, Jerry Heil и Go-A. В финале они встретятся на сцене с победителями второго полуфинала. При этом сам финал Нацотбора состоится 22 февраля.

Игорь Кондратюк "прошелся" по всем участникам Нацотбора, которые выступали в первом полуфинале. По словам продюсера, почти у всех участников конкурса были песни, которые не подходят для Европы.

Было слишком много этники, а это не то, чего ждут на Евровидении 2020. Эксперт считает, что для конкурса нужна музыкально сильная песня, и песня Верки Сердючки "Сделай дождь из шампанского" лучше бы подошла.