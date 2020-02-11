Ведучою Євробачення 2020 стане блогер-трансгендер: усі подробиці

Євробачення 2020 почнеться в середині травня. Цього року пісенний конкурс відбудеться в Нідерландах. Вже стало відомо, що коментувати онлайн-трансляцію буде популярна б'юті-блогер, яка відома під псевдонімом NikkieTutorials.

Дівчина є трансгендером. Вона розповіла, що давно вже мріяла взяти участь у Євробаченні, і тепер вона дуже щаслива, що удача нарешті їй посміхнулася. Організатори конкурсу звернулися до неї за допомогою у кінці 2019 року.

NikkieTutorials (фото: instagram.com/eurovision)

Нагадаємо, що поки невідомо, хто буде представляти Україну на пісенному конкурсі в цьому році. Другий півфінал Національного відбору на Євробачення відбудеться в цю суботу, 15 лютого.

За право виступати на пісенному конкурсі змагатимуться MOONZOO feat. F. M. F. Sure, FO SHO, Еліна Іващенко, Олександр Порядинський, GARNA, KHAYAT, David Axelrod, TVORCHI. Троє з них потраплять у фінал Нацвідбору.

Варто зазначити, що перший півфінал Нацвідбору виграли KRUTЬ, Jerry Heil і Go-A. У фіналі вони зустрінуться на сцені з переможцями другого півфіналу. При цьому сам фінал Нацвідбору відбудеться 22 лютого.

Ігор Кондратюк "пройшовся" по всіх учасниках Нацвідбору, які виступали у першому півфіналі. За словами продюсера, майже у всіх учасників конкурсу були пісні, які не підходять для Європи.

Було занадто багато етніки, а це не те, чого чекають на Євробаченні 2020. Експерт вважає, що для конкурсу потрібна музично сильна пісня, і пісня Вєрки Сердючки "Зроби дощ із шампанського" краще б підійшла.