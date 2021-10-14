ru ua
Чт, 14 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Ведущая "Танцев со звездами" Онуфрийчук рассказала о трагедии в семье: "помню ту ночь очень хорошо"

Новина українською →
Четверг 14 октября 2021 15:41
Ведущая "Танцев со звездами" Онуфрийчук рассказала о трагедии в семье: "помню ту ночь очень хорошо" Фото: Иванна Онуфрийчук (instagram.com/ivannaonufriichuk)
Автор: Роман Мирончук

Иванна Онуфрийчук рассказала, что ее младшая сестра умерла от менингита. У девочки также была еще какая-то инфекция. Трагедия произошла, когда Иванне было 4 года

Об этом ведущая "Танцев со звездами" рассказала программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина".

"У нее был менингит. Когда ей было два года, она очень сильно простудилась. Была еще какая-то инфекция. Ее не стало очень быстро, среди ночи. У нас разница два года. Мне тогда было четыре. Я помню ту ночь очень хорошо. Но я в то время мало чего понимала, что и почему так произошло", - призналась Онуфрийчук.

По ее словам, трагедия в семье подтолкнула родителей к разводу. Кроме того, ее отец изменял матери. Он также часто был весь в работе.

Она также рассказала, что у отца были проблемы со здоровьем. У мужчины было два инсульта и сложная операцию на голове. После этого он уже мало с кем общался.

Напомним, Иванна Онуфрийчук стала новой ведущей голд-рума "Танцев со звездами" заменив Тину Кароль. При этом некоторые поклонники проекта сильно возмутились такими изменениями.

Мы также писали о том, что в феврале 2021 года Онуфрийчук сыграла свадьбу на Мальдивах с казахским бизнесменом Алмазом. Пара познакомилась в Испании, после чего в течение года общались по телефону.

Читайте РБК-Украина в Google News
Танцы со звездами Шоу-бизнес
LITE
Покров Пресвятой Богородицы: что нельзя делать в праздник, приметы
Покров Пресвятой Богородицы: что нельзя делать в праздник, приметы