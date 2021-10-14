Ведуча "Танців з зірками" Онуфрійчук розповіла про трагедію в родині: "пам'ятаю ту ніч дуже добре"
Іванна Онуфрійчук розповіла, що її молодша сестра померла від менінгіту. У дівчинки також була ще якась інфекція. Трагедія сталася, коли Іванні було 4 роки
Про це ведуча "Танців з зірками" розповіла програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна".
"У неї був менінгіт. Коли їй було два роки, вона дуже сильно застудилася. Була ще якась інфекція. Її не стало дуже швидко, серед ночі. У нас різниця два роки. Мені тоді було чотири. Я пам'ятаю ту ніч дуже добре. Але я в той час мало чого розуміла, що і чому так сталося", - зізналася Онуфрійчук.
За її словами, трагедія в сім'ї підштовхнула батьків до розлучення. Крім того, її батько зраджував матері. Він також часто був весь у роботі.
Вона також розповіла, що у батька були проблеми зі здоров'ям. У чоловіка було два інсульти і складна операція на голові. Після цього він вже мало з ким спілкувався.
Нагадаємо, Іванна Онуфрійчук стала новою ведучою голд-руму "Танців з зірками" замінивши Тіну Кароль. При цьому деякі шанувальники проєкту сильно обурилися такими змінами.
Ми також писали про те, що в лютому 2021 року Онуфрійчук зіграла весілля на Мальдівах з казахським бізнесменом Алмазом. Пара познайомилася в Іспанії, після чого протягом року спілкувалися телефоном.