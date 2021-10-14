Ведуча "Танців з зірками" Онуфрійчук розповіла про трагедію в родині: "пам'ятаю ту ніч дуже добре"

Іванна Онуфрійчук розповіла, що її молодша сестра померла від менінгіту. У дівчинки також була ще якась інфекція. Трагедія сталася, коли Іванні було 4 роки

"У неї був менінгіт. Коли їй було два роки, вона дуже сильно застудилася. Була ще якась інфекція. Її не стало дуже швидко, серед ночі. У нас різниця два роки. Мені тоді було чотири. Я пам'ятаю ту ніч дуже добре. Але я в той час мало чого розуміла, що і чому так сталося", - зізналася Онуфрійчук.

За її словами, трагедія в сім'ї підштовхнула батьків до розлучення. Крім того, її батько зраджував матері. Він також часто був весь у роботі.

Вона також розповіла, що у батька були проблеми зі здоров'ям. У чоловіка було два інсульти і складна операція на голові. Після цього він вже мало з ким спілкувався.