Ведущая Тала Калатай сравнила действия россиян в Украине и Грузии: в Гагре было то же, что и в Буче

Муж Талы Калатай - грузинский бизнесмен Лаша Шихашвили. Он рассказывал ей, какие ужасы пришлось пережить грузинскому народу от российских оккупантов. Он был в то время подростком и на его долю выпали тяжелые испытания.

Когда началось полномасштабное вторжение, муж настоял, чтобы Тала вместе с детьми выехала из Украины. У Талы двое детей от первого брака и маленькая дочка - совместная с Лашей.

"Он сказал, что я не хочу, чтобы мои дети пережили то, что пережил я, когда был подростком. Он кричал, ты просто не представляешь, что это за люди. Вы не можете понять, с кем вы имеете дело. Но когда он мне сказал, что у нас есть 16-летняя дочь и ты не представляешь, на что они способны, здесь мне где-то щелкнуло", - призналась Тала Калатай.

Тала Калатай и Лаша Шихашвили

Лаша Шихашвили рассказал ей о зверствах российских оккупантов во время российско-грузинской войны в 1991-1993 годах.

"В Гагре было то же, что и в Буче. В Сухуми его первую учительницу, врача, у которой рожала его мама и еще тысячи людей сожгли на стадионе. Их обложили шинами и сожгли. Мы же об этом не знали, соцсетей не было", - добавила ведущая.

Мы помним только войну в Грузии в 2008 году - она была короткая. В 2008 году россияне даже за короткий промежуток времени успели сильно навредить Грузии - они сожгли Боржоми, сотни лесов и нанесли непоправимый ущерб экосистеме страны.

А в 90-х годах военные действия были намного дольше и в Грузии творились очень страшные события, о которых в Украине знали очень мало.

Соцсетей тогда еще не было и в основном, все данные о зверствах россиян хранятся в памяти грузин, в том числе и тех, которые уехали из страны до середины 90-х. Семья Шихашвили в 1994 году уехала в Киев.

Дети Талы Калатай

Она подчеркнула, что все эти зверства - это коллективная ответственность россиян и дело не только в Путине.

"Путина еще тогда не было. Оказывается, это была постоянная величина. Муж мне именно об этом говорил. Отрезали головы, играли ими в футбол и говорили, что это делали грузины", - сказала Калатай.

Она добавила, что в Буче повторилась та же история, что и в Гагре в 90-х годах.

"Это сравнение фото, которое выкладывали мои грузинские друзья - Буча и Гагра - это все было. Они также из воинских частей Грузии крали унитазы и есть видео", - рассказала ведущая.

Фото из Гагры и цитата от подруги Талы были опубликованы в Instagram:

"Жгли людей живьем. Отрезали головы и играли ими в футбол. Массово насиловали женщин. Вырезали глаза у замордованного парня и заставили его мать эти глаза съесть. Расстреливали мирных жителей. Этот список можно продолжить. Это не пригород Киева в 2022 году. Это Абхазия, Грузия в 1992. Разные страны, 30 лет прошло - те же палачи, те же самые методы".

По словам Талы Калатай, все действия России и Путина - это коллективная ответственность всех россиян.

"Я считаю, что это абсолютно коллективная ответственность. Этот народ, ему всегда было удобно, чтобы у него был царь. Кто бы это ни был. И я считаю, что россияне создали Путина. Они ему позволили вот такую полную власть, они вовремя не опомнились.

У них атрофировалось чувство свободы. Путин если исчезнет, останется вот это общество. Эта империя должна начать распадаться, и они должны заняться внутренними, своими проблемами, чтобы им не было дела до нас", - считает Калатай.