Ведущая Наталья Мосейчук заболела коронавирусом, хотя тест был отрицательный

Ведущая телеканала "1+1" Наталья Мосейчук заболела коронавирусом. Телезвезда рассказала, что вероятнее всего подцепила его в командировке в Вашингтоне, когда работала в эфире в день инаугурации Джо Байдена.

Подробности о своей болезни ведущая рассказала на своей Facebook-странице.

"Мой вирус - иностранного происхождения. Скорее всего, "американский". Очевидно, подхватила его во время командировки в Вашингтоне, где работала в эфире в день инаугурации президента Байдена. По прилету вся наша телевизионная группа сдала тесты еще в аэропорту "Борисполь" и они оказались отрицательными. Нас автоматически сняли с регистрации приложении "Дома"", - поделилась Мосейчук.

По словам Натальи, после нескольких дней дома, которые попросил посидеть ее шеф, симптомы COVID-19 проявились. Возникла сильная усталость, боль в голове и исчезло обоняние. В это время приближался эфир программы "Право на владу", но для ведущей организовали онлайн-связь.

"Работали со мной только те, кто уже переболел и имеют антитела к вирусу. Площадка напоминала космическую орбитальную станцию. Сейчас лечусь. Координирую все действия с врачом по телефону. Надеюсь, что все пройдет легко", - написала Мосейчук.

Наталья вспомнила разговор с американским врачом, которая отметила, что скорее всего вирус с нами не на год, а на десятилетия.

"Мои предположения подтвердились разговором с врачом, который сказал, что корона вытеснила многие старые вирусы. Они "лежат сейчас на полочке". Но, когда ковид ослабнет, то наши старые вирусы проснутся и кто знает, с какими мутациями они вернутся? Подозреваю, что начинается эра борьбы людей и вирусов. Поэтому учимся жить в новых обстоятельствах. Бесстрашно и с оптимизмом!" - резюмировала телезвезда.

Наталья Мосейчук заболела коронавирусом (фото: facebook.com/1plus1.NataliaMoseichuk)

Как мы писали ранее, известная украинская ведущая Лидия Таран заболела коронавирусом. Сейчас звезда телеканала "1+" находится на самоизоляции. Как оказалось, заболела Лидия после своей короткой поездки в Турцию.