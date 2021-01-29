Ведуча Наталія Мосейчук захворіла на коронавірус, хоча тест був негативний

Ведуча телеканалу "1+1" Наталія Мосейчук захворіла на коронавірус. Телезірка розповіла, що найімовірніше підчепила його у відрядженні у Вашингтоні, коли працювала в ефірі в день інавгурації Джо Байдена.

Подробиці про свою хворобу ведуча розповіла на своїй Facebook-сторінці.

"Мій вірус - іноземного походження. Швидше за все, "американський". Очевидно, підхопила його під час відрядження у Вашингтоні, де працювала в ефірі в день інавгурації президента Байдена. По прильоту вся наша телевізійна група здала тести ще в аеропорту "Бориспіль" і вони виявилися негативними. Нас автоматично зняли з реєстрації додатку "Вдома"", - поділилася Мосейчук.

За словами Наталі, після декількох днів вдома, які попросив посидіти її шеф, симптоми COVID-19 проявилися. Виникла сильна втома, біль в голові й зник нюх. В цей час наближався ефір програми "Право на владу", але для ведучої організували онлайн-зв'язок.

"Працювали зі мною тільки ті, хто вже перехворів і мають антитіла до вірусу. Майданчик нагадував космічну орбітальну станцію. Зараз лікуюся. Координую всі дії з лікарем по телефону. Сподіваюся, що все минеться легко", - написала Мосейчук.

Наталя згадала розмову з американським лікарем, який зазначив, що швидше за все вірус з нами не на рік, а на десятиліття.

"Мої припущення підтвердила розмова з лікарем, який сказав, що корона витіснила багато старих вірусів. Вони "лежать зараз на поличці". Але, коли ковід ослабне, то наші старі віруси попрокидаються і хто зна, з якими мутаціями вони повернуться? Підозрюю, що починається ера боротьби людей та вірусів. Тому вчимося жити у нових обставинах. Безстрашно і з оптимізмом! Бережіть себе та Україну!" - резюмувала телезірка.

Наталія Мосейчук захворіла на коронавірус (фото: facebook.com/1plus1.NataliaMoseichuk)

Як ми писали раніше, відома українська ведуча Лідія Таран захворіла на коронавірус. Зірка телеканалу "1+" знаходиться на самоізоляції. Як виявилося, Лідія захворіла після своєї короткої поїздки в Туреччину.