Звезда "1+1" подцепила коронавирус после поездки заграницу

Лидия Таран подхватила COVID-19 (фото: facebook.com.1plus1.Taran)

Известная украинская ведущая Лидия Таран заболела коронавирусом. Сейчас звезда телеканала "1+" находится на самоизоляции. Как оказалось, заболела Лидия после своей короткой поездки в Турцию. По прибытию в Киев она сделала ПЦР-тест и он оказался позитивный.

Об этом Таран сообщила на своей странице в Facebook.

"И даже несмотря на соблюдение строгих карантинных требований в той стране и во время самого путешествия - это все равно со мной случилось. У турков в эти праздничные дни был локдаун во всех городах - и он проходит жестче, чем у нас. Например, в субботу и воскресенье все сидят дома, а туристы находятся в гостинице, - выходить нельзя", - рассказала ведущая.

По словам Лидии, она соблюдала все карантинные рекомендации и в Турции, и во время самого путешествия, но это ее не уберегло.

"Всегда стараюсь дисциплинированно выполнять карантинные требования, носить маску, пользоваться антисептиком, избегаю больших скоплений людей и берегусь от лишних контактов себя й близких. Этот вирус подлый и никогда не знаешь, где и как с ним столкнешься, даже если контролируешь ситуацию. И я настроена на победу в этом поединке!" - отметила телезвезда.

Сейчас Лидия чувствует себя неплохо, пока у нее не много симптомов.

"Чувствую себя хорошо. Температура 37,5. Особых симптомов не чувствую. С врачом на связи, принимаю медикаменты и витамины", — сообщила журналистка.

В комментариях ведущей пожелали здоровья и скорейшего выздоровления.

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