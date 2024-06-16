Ведучий-воїн ЗСУ та екскоханий Лободи висловився про артистів-ухилянтів і колишню

Геннадій Попенко висловився про колег-ухилянтів

Зі слів захисника, він не думає про знаменитостей, які ухилилася від мобілізації, і радить нашому суспільству робити те саме.

"Артист на плаву, поки про нього говорять, згадують. Якщо цього не буде, то й артиста не буде", - сказав ведучий.

Також актор відповів, чи вірить артистам, які до 24 лютого 2022 року працювали в Росії, і тільки після вторгнення розірвали зв’язки з російським шоу-бізнесом.

Геннадій Попенко (фото: instagram.com/popenko_hennadii)

"Чи можна не брати до уваги артистів, що включилися в боротьбу лише після 2022 року? Кожен із випадків варто розглядати індивідуально. Творчий шлях, переконання у кожного свої", - сказав Геннадій.

"І якщо в артиста є стовідсоткова щирість, розуміння минулих помилок, непідробне бажання їх виправити, то суспільство це оцінить і приймає такого митця. Якщо ж зашквари все одно тягнуться і слова розходяться зі справами, то чи варто було починати перевтілення?", - додав він.

У цьому контексті у захисника поцікавились, яку б він дав пораду своїй колишній Світлані Лободі, з якою був протягом чотирьох років на початку її карєри, а згодом вони розійшлися.

Геннадій Попенко (фото: instagram.com/popenko_hennadii​​​​​​​)

"Гадаю, що вона доросла та розумна людина, що не потребує моїх порад", - коротко відповів Попенко.

Зазначимо, що Геннадій Попенко пішов захищати країну від російських окупантів влітку 2022 року. Тоді ж ведучий склав присягу і вступив до лав ЗСУ.

На початку служби шоумен був в одному підрозділі, але за півтора року його перевели в інший. Зараз він військовий 59-ї окремої механізованої бригади.