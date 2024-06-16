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Ведущий-воин ВСУ и экс-возлюбленный Лободы высказался об артистах-уклонистах и бывшей

Геннадий Попов (фото: instagram.com/popenko_hennadii)
Автор: Иванна Пашкевич

Известный украинский актер и телеведущий Геннадий Попенко, который сейчас служит в рядах ВСУ, сказал, что думает об артистах-уклонистах. Также он высказался о своей бывшей, певице Светлане Лободе.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью воина OBOZ.UA.

Геннадий Попенко высказался о коллегах-уклонистах

Со слов защитника, он не думает о знаменитостях, которые уклонилась от мобилизации, и советует нашему обществу делать то же самое.

"Артист на плаву, пока о нем говорят, вспоминают. Если этого не будет, то и артиста не будет", - сказал ведущий.

Также актер ответил, верит ли артистам, которые до 24 февраля 2022 года работали в России, и только после вторжения разорвали связи с российским шоу-бизнесом.

Геннадий Попенко (фото: instagram.com/popenko_hennadii)

"Можно ли не принимать во внимание артистов, включившихся в борьбу только после 2022 года? Каждый из случаев следует рассматривать индивидуально. Творческий путь, убеждения у каждого свои", - сказал Геннадий.

"И если у артиста есть стопроцентная искренность, понимание прошлых ошибок, неподдельное желание их исправить, то общество это оценит и принимает такого художника. Если же зашквары все равно тянутся и слова расходятся с делами, то стоило ли начинать перевоплощение?", - добавил он.

В этом контексте у защитника поинтересовались, какой бы он дал совет своей бывшей Светлане Лободе, с которой был в течение четырех лет в начале ее карьеры, а затем они разошлись.

​​Геннадий Попенко (фото: instagram.com/popenko_hennadii​​)

"Думаю, что она взрослый и умный человек, который не нуждается в моих советах", - коротко ответил Попенко.

Отметим, что Геннадий Попенко пошел защищать страну от российских оккупантов летом 2022 года. Тогда же ведущий принял присягу и вступил в ряды ВСУ.

В начале службы шоумен был в одном подразделении, но через полтора года его перевели в другое. Сейчас он военный 59-й отдельной механизированной бригады.

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