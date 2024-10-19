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Ведучий-військовий Макс Неліпа показав, як сильно змінився, й заінтригував натяком

Субота 19 жовтня 2024 15:18
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Ведучий-військовий Макс Неліпа показав, як сильно змінився, й заінтригував натяком Максим Неліпа (скриншот)
Автор: Любов Блажко

Український актор і ведучий, а нині військовослужбовець, Максим Неліпа доволі рідко з'являється у соцмережах. Раніше він порадував прихильників своєю появою наприкінці серпня, і лише тепер знову вийшов на зв'язок.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram зірки розповідає детальніше, що саме він показав.

Неліпа перервав мовчання

У соцмережах він оприлюднив у блозі чорно-білий кадр, за допомогою якого нагадав про Крим. На фото Неліпа показав себе зараз. Він помітно змінився, і позував з усмішкою на обличчі. Позаду нього на знімку можна побачити дорожній знак із вказівкою напрямку на Сімферополь.

Підписав кадр актор так: "Незабаром".

Також він залишив посилання на свій збір і закликав підписників долучитися. Будь-які інші подробиці щодо своєї служби Максим розкривати не став.

Ведучий-військовий Макс Неліпа показав, як сильно змінився, й заінтригував натякомМаксим Неліпа служить у ЗСУ (фото: instagram.com/nelimax252)

Що відомо про Максима Неліпу

Киянин вивчився на інженера-приладобудівника, проте з юності захоплювався КВК і був капітаном команди "Ковбої політеху". Також за його плечима - кар'єра на українському телебаченні. А саме: ведення різноманітних розважальних шоу та участь у "Танцях із зірками".

З початком повномасштабної російської агресії проти України зірка, як і багато інших представників нашого шоубізнесу, взяв до рук зброю та вирушив на фронт. Про своє рішення він повідомив у соцмережах, виклавши фото у військовій формі.

Ведучий-військовий Макс Неліпа показав, як сильно змінився, й заінтригував натякомНеліпа пішов на фронт у березні 2022 року (Фото: instagram.com/nelimax252)

Неліпа належить до тих селебриті, які не є активними користувачами соцмереж, тому лише зрідка він нагадує про себе. Наприклад, у січні він перервав мовчання, щоб закрити збір на авто для розвідувального взводу. Тоді на відео Максим з'явився разом із побратимом у військовому спорядженні.

Окрім того, він ділився кадром, на якому постав разом із бойовим котом зі свого взводу на прізвисько Піксель.

Ведучий-військовий Макс Неліпа показав, як сильно змінився, й заінтригував натякомОдне з фото, якими ділився Максим (Фото: instagram.com/nelimax252)

Нагадаємо, Максим Неліпа - актор і телеведучий, учасник проєктів "Дизель Студіо". 48-річний чоловік разом із дружиною Тамарою виховує сина Артема і доньку Марію.

Тим часом ведучий-військовослужбовець Даніель Салем розповів про найважливішу роботу в житті та нарвався на хейт.

А музикант Віктор Бронюк прямо сказав, що думає про броні для артистів.

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