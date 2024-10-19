Ведущий-военный Макс Нелипа показал, как сильно изменился, и заинтриговал намеком

Украинский актер и ведущий, а ныне военнослужащий Максим Нелипа довольно редко появляется в соцсетях. Ранее он порадовал поклонников своим появлением в конце августа, и лишь теперь снова вышел на связь.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram звезды рассказывает более подробно, что именно он показал.

Нелипа прервал молчание

В соцсетях он обнародовал в блоге черно-белый кадр, с помощью которого напомнил о Крыме. На фото Нелипа показал себя сейчас. Он заметно изменился, и позировал с улыбкой на лице. Позади него на снимке можно увидеть дорожный знак с указанием направления на Симферополь.

Подписал кадр актер так: "Вскоре".

Также он оставил ссылку на свой сбор и призвал подписчиков присоединиться. Какие-либо другие подробности относительно своей службы Максим раскрывать не стал.

Максим Нелипа служит в ВСУ (фото: instagram.com/nelimax252)

Что известно про Максима Нелипу

Киевлянин выучился на инженера-приборостроителя, однако с юности увлекался КВН и был капитаном команды "Ковбои политеха". Также за его плечами - карьера на украинском телевидении. А именно: ведение разнообразных развлекательных шоу и участие в "Танцах со звездами".

С началом полномасштабной российской агрессии против Украины звезда, как и многие другие представители нашего шоу-бизнеса, взял в руки оружие и отправился на фронт. О своем решении он сообщил в соцсетях, выложив фото в военной форме.

Нелипа пошел на фронт в марте 2022 года (Фото: instagram.com/nelimax252)

Нелипа принадлежит к тем селебрити, которые не являются активными пользователями соцсетей, поэтому лишь изредка он напоминает о себе. К примеру, в январе он прервал молчание, чтобы закрыть сбор на авто для разведывательного взвода. Тогда на видео Максим появился вместе с побратимом в военном снаряжении.

Кроме того, он делился кадром, на котором предстал вместе с боевым котом из своего взвода по кличке Пиксель.

Одно из фото, которыми делился Максим (Фото: instagram.com/nelimax252)

Напомним, Максим Нелипа - актер и телеведущий, участник проектов "Дизель Студио". 48-летний мужчина вместе с женой Тамарой воспитывает сына Артема и дочь Марию.