Ведучий-військовослужбовець Даніель Салем замилував відео з маленькою донечкою Позитива

Ведучий, актор і ресторатор Даніель Салем, який служить у розвідувально-диверсійному підрозділі "12 друзів Оушена", показав у мережі миле відео з донькою популярного співака Позитива (Олексія Завгороднього).
Про це йдеться в повідомленні РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на публікацію Салема в Instagram.
Судячи з усього Салем, який є другом Позитива і його дружини Юлії Сахневич, приїхав до них у гості.
На відео показано, як він грається з 5-місячною Марією, качає її на руках і просто світиться від щастя. До речі, саме телеведучий незабаром стане хрещеним батьком малятка.
Фоловери Даніеля Салема почали коментувати миле відео, зазначивши, що він дуже органічно виглядає в цій ролі:
Позитив, Юлія Сахневич та їхня донька Марія (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)
Нагадаємо, Даніель Салем має 10-річну доньку Санту-Луну. Вона народилася у шлюбі телеведучого з дівчиною на ім'я Марія. У 2023 році пара розлучилася після 17 років шлюбу.
Після початку повномасштабного вторгнення РФ телеведучий взяв до рук зброю та пішов захищати нашу країну на фронт.
Позитиву 36 років. З 2013 по 2021 рік він був у шлюбі з Анною Андрійчук-Завгородньою.
У 2020 році, під час участі в шоу "Танці з зірками", почали ширитися чутки про можливий роман між Позитивом і Юлією Сахневич. Однак пара тоді говорила, що між ними лише професійні стосунки.
І лише 2024 року артист розсекретив, що він уже рік у шлюбі з Сахневич. Восени вони повідомили, що чекають на первістка.
Їхня донька Марія народилася в грудні 2024 року. Молоді батьки часто діляться милими фото та відео з малятком.
Позитив із донькою (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)
Вас також може зацікавити