Ведущий-военнослужащий Даниэль Салем умилил видео с маленькой доченькой Позитива

Судя по всему Салем, который является другом Позитива и его супруги Юлии Сахневич, приехал к ним в гости.

На видео показано, как он играется с 5-месячной Марией, качает ее на руках и просто светится от счастья. К слову, именно телеведущий в скором времени станет крестным отцом малышки.

Как отреагировали в сети

Фолловеры Даниэля Салема принялись комментировать милое видео, отметив, что он очень органично смотрится в этой роли:

"Как же Салему идет"

"На это можно смотреть вечно"

"О, как она на Позитива похожа"

"Тоже хотела написать. Маленький Позитивчик"

"Так нежно, прекрасно и мило"

"Большой мишка и маленький"

"Это очень красиво выглядит. Милота"

"Ну как это мило"

"Как вам идут детки"

"Пересматривала раз 15. На это можно смотреть вечно".

Позитив, Юлия Сахневич и их дочь Мария (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

Напомним, Даниэль Салем имеет 10-летнюю дочку Санту-Луну. Она родилась в браке телеведущего с девушкой по имени Мария. В 2023 году пара развелась после 17 лет брака.

После начала полномасштабного вторжения РФ телеведущий взял в руки оружие и пошел защищать нашу страну на фронт.

Что известно про личную жизнь Позитива

Позитиву 36 лет. С 2013 по 2021 год он был в браке с Анной Андрийчук-Завгородней.

В 2020 году, во время участия в шоу "Танцы со звездами", начали распространяться слухи о возможном романе между Позитивом и Юлией Сахневич. Однако пара тогда говорила, что между ними только профессиональные отношения.

И только в 2024 году артист рассекретил, что он уже год в браке с Сахневич. Осенью они сообщили, что ждут первенца.

Их дочь Мария родилась в декабре 2024 года. Молодые родители часто делятся милыми снимками и видео с малышкой.

Позитив с дочкой (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)