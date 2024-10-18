Ведучий-військовослужбовець Даніель Салем розповів про найважливішу роботу в житті та нарвався на хейт

Ведучий і ресторатор Даніель Салем, який нещодавно поділився трагічною новиною про смерть брата на війні, написав про те, яка робота стала для нього найважливішою. Проте зненацька він нарвався на хейт від своєї підписниці.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-акаунт знаменитості.
Зважаючи на все, йдеться про військову службу.
"У свої сорок років я зрозумів, що це найважливіша робота в житті, де я відчуваю, що я роблю щось важливе. Коли я вже не питаю себе: "Яка моя місія у цьому житті…". Чому? Тому що я знаю!" - зазначив він у новій публікації.
Салем також прикріпив фото із посвідченням учасника бойових дій.
Даніель Салем (фото: instagram.com/daniel_jihad_salem)
Зазначимо, що підписники ведучого в коментарях почали дякувати йому за цей вибір:
Однак потім військовослужбовець показав у Stories коментар однієї з підписниць, яка дорікнула йому, що Салем показує нібито фейкові відео з фронту.
"І ніхто не помітив, як машина на місці стоїть, а дерева швидко рухаються, бридко дивитися", - написала дівчина.
На що знаменитість відреагував: "Я читав багато хейту! Але цей просто топ".
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Встати на захист рідної країни уродженець Одеси вирішив ще на початку повномасштабного вторгнення РФ. Після 24 лютого 2022 року він пішов у військкомат і спочатку його направили до тероборони, після чого перевели на передову до підрозділу розвідки.
Даніель Салем служить у розвідувально-диверсійному підрозділі "12 друзів Оушена" та має позивний "Сойєр", на який його надихнула книга Марка Твена "Пригоди Тома Сойєра".
За період своєї служби ведучий отримував поранення у спину, а також мав контузії. Минулого року він розповідав, що уникнув поранень завдяки підтримці побратима.
Даніель Салем (фото: instagram.com/daniel_jihad_salem)