Ведучий-військовослужбовець Даніель Салем розповів про найважливішу роботу в житті та нарвався на хейт

Зважаючи на все, йдеться про військову службу.

"У свої сорок років я зрозумів, що це найважливіша робота в житті, де я відчуваю, що я роблю щось важливе. Коли я вже не питаю себе: "Яка моя місія у цьому житті…". Чому? Тому що я знаю!" - зазначив він у новій публікації.

Салем також прикріпив фото із посвідченням учасника бойових дій.

Даніель Салем (фото: instagram.com/daniel_jihad_salem)

Як відреагували у мережі

Зазначимо, що підписники ведучого в коментарях почали дякувати йому за цей вибір:

"Даніель, ви - неймовірний! Дякую безмежно за все, що робите"

"Дякую за все. Слава України. На таких козаках тримається країна"

"Ви - справжній чоловік!"

"Ви - найкращий! Я дуже тішуся за вас, що ви знайшли своє покликання!"

"У людини в житті є два важливі дні: це день її народження і день, коли вона зрозуміла свою мету перебування в цьому житті".

Чому Салем нарвався на хейт

Однак потім військовослужбовець показав у Stories коментар однієї з підписниць, яка дорікнула йому, що Салем показує нібито фейкові відео з фронту.

"І ніхто не помітив, як машина на місці стоїть, а дерева швидко рухаються, бридко дивитися", - написала дівчина.

На що знаменитість відреагував: "Я читав багато хейту! Але цей просто топ".

Скриншот

Що відомо про службу Даніеля Салема у ЗСУ

Встати на захист рідної країни уродженець Одеси вирішив ще на початку повномасштабного вторгнення РФ. Після 24 лютого 2022 року він пішов у військкомат і спочатку його направили до тероборони, після чого перевели на передову до підрозділу розвідки.

Даніель Салем служить у розвідувально-диверсійному підрозділі "12 друзів Оушена" та має позивний "Сойєр", на який його надихнула книга Марка Твена "Пригоди Тома Сойєра".

За період своєї служби ведучий отримував поранення у спину, а також мав контузії. Минулого року він розповідав, що уникнув поранень завдяки підтримці побратима.

Даніель Салем (фото: instagram.com/daniel_jihad_salem)